Требовали "дань": СБУ ликвидировала коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением"

Служба безопасности Украины ликвидировала коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением". На этот раз задержаны сотрудники Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Участники сделки требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках "зернового соглашения".

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Сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области за взятки "гарантировали" зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тысяч в гривневом эквиваленте посредником, которого должностные лица привлекли для передачи взяток.

Установлено, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере 40 американских центов. За отказ платить "дань" угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры,

– отметили в СБУ.

СБУ разоблачила коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением" / Фото СБУ

Также добавили, что в пределах криминального производство задокументировали передачу посреднику очередного "задатка". Ему уже сообщили о подозрении по статье "Злоупотребление влиянием". Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

СБУ ликвидировала коррупционную схему на Одесской таможне

Подозреваемому грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В начале января в СБУ сообщили, что разоблачили преступную схему хищения средств на экспорте украинского зерна. По данным следствия, к ее организации причастны более 10 чиновников.

Среди организаторов – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. Следствие установило, что подозреваемые наладили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. В результате государство недополучило сотни миллионов гривен.

Для реализации схемы было привлечено 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Из-за них массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. Следователи открыли уголовное производство по злоупотреблению властью или служебным положением.