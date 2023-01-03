Серед організаторів – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. Операцію проводили спільно з БЕБ.

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На Одеській митниці ліквідували корупційну схему

Слідство встановило, що заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Так, держава недоотримала сотні мільйонів гривень.

Для реалізації схеми зловмисники залучили 370 комерційних структур з ознаками фіктивності. Через них масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів.

Щоб "заплутати" торговельні ланцюги й уникнути сплати обов'язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї "фірми-прокладки" до іншої. І тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон,

– розповіли в СБУ.

Співробітники Бюро економічної безпеки завчасно виявили факти використання в експортних процедурах ризикових підприємств і письмово попередили про це Держмитслужбу.

Проте чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 мільйона тонн зернової продукції за кордон. Цю пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в:

Одеському,

Чорноморському,

Південному портах.

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СБУ провела обшуки

СБУ провела 30 обшуків в адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів та за місцями проживання фігурантів. Під час них правоохоронці виявили: ️

чорнові записи; ️

документи в електронному вигляді;

мобільні телефони із доказами.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за зловживання владою або службовим становищем. Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозру та оберуть запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.