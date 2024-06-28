Жінка, що потрапила під потяг метро в Києві, загинула

На станції "Золоті ворота" пасажирка впала на колію і потрапила під потяг. Рух поїздів зеленою гілкою тимчасово обмежували.

Наразі рух потягів уже відновили.

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Смертельний інцидент

Сьогодні, 28 червня, близько 10:38 надійшло повідомлення про те, що на колію під потяг метрополітену потрапила людина.

На станції метро "Золоті ворота" жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували тіло пасажирки. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

У метро столиці загинула жінка / Фото ДСНС

На деякий час, трохи менше ніж на годину, станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" були зачинені на вхід для пасажирів.

Нагадаємо, що вчора, 27 червня, у київському метро людина теж потрапила під потяг. За словами очевидців, на станції метро "Університет" чоловік стрибнув на колію. Йому затисло ноги. Його вдалося дістати з-під вагона – без травматичної ампутації кінцівок. А ще тиждень тому подібна історія сталася на станції "Контрактова площа". Там жінка 1985 року народження втратила рівновагу і впала на колію якраз у момент прибуття потяга. У важкому стані її госпіталізували. Потерпілій довелося ампутувати руку.

В Одесі загинув співробітнк Укрзалізниці

Спершу про смертельний випадок повідомили у мережі. Зазначалося, що 52-річний співробітник одеської Укрзалізниці випав із вагона транспортного засобу, коли керував потягом.

У поліції тим часом розповіли, що 52-річний працівник залізниці перебував на зчепленні між останнім та передостаннім вагоном локомотива, чим порушував вимоги законодавства про охорону праці.

У якийсь момент чоловік впав на колії й локомотив його переїхав.

Загиблого згодом виявили колеги після того, як чоловік перестав виходити на зв'язок та давати команди про подальший рух.

Наразі цей інцидент слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею Кримінального кодексу України про порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини.