У київському метро знову трапилася трагедія. На станції "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг.

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Нещасний випадок

Вранці біля 11:00 міська влада попередила про зміни у русі поїздів метрополітену. Так, у повідомленні йшлося про те, що станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів.

Як причину у КМДА вказали інцидент, який стався на "Золотих воротах". Там пасажир впав під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців.

Тим часом рух поїздів на лінії організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".