На Покровському напрямку зараз дуже гаряче. Росіяни розуміють, що завершення війни наближається, а тому намагаються вихопити якомога більше території. Логіка проста – готуються, щоб мати вигіднішу переговорну позицію.

Попри те, що окупанти вже роблять кроки до завершення війни, не варто розслаблятися. У Росії є одна з найновіших тактик – просочування невеликими групами людей.

Заступник командира спецпідрозділу "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, що зараз відбувається на фронті.

Про ситуацію на Покровському напрямку

За даними журналістів, на трасі Покровськ – Мирноград ситуація стає важчою щодня. Росіяни системно підійшли до безпілотної війни, підтягують РЕБи, РЕРи, яких мають у великій кількості. Чи дійсно саме така ситуація характерна для Покровського напрямку? На скільки кілометрів зараз можна під'їхати до позицій, щоб не потрапити під роботу російських дронів?

Це реальні факти. Дійсно багато української різнопланової техніки і бронетехніки, звичайних пікапів і всього, що їде, піддається системним атакам з боку ворога.

Спроможності росіян дуже прогресують порівняно з тим, якими вони були на початку війни. Тоді в українських сил була дуже серйозна перевага в безпілотних технологіях, але зараз вони цю перевагу, цей розрив активно скорочують.

Окупанти копіюють і наші розробки, які стають їм доступними, і паралельно розробляють власні засоби, які ефективно використовують на фронті. Вони вчаться, і вчаться непогано. Це з великих мінусів.

Якщо раніше було більш-менш спокійно на відстані 15 – 20 кілометрів від лінії боєзіткнення, то зараз це точки, на які спокійно долітають деякі ворожі дрони. Противник використовує різні типи дронів – як на оптоволокні, так і класичні, також дрони зі штучним інтелектом. Завдяки цьому він має доволі непогані позиції.

Хоча, звісно, ми так само протиставляємо їм свої технології, успішно знищуємо їхню техніку, живу силу. Сьогодні ми це робимо більш ефективно, але свої втрати дуже болючі.

Інтерв'ю зі заступником командира спецпідрозділу "Тайфун": дивіться відео

Ви сказали, що раніше піхота могла під'їхати до ЛБЗ на відстань 15 – 20 кілометрів. Виходить, що зараз це неможливо зробити?

Це та відстань, на якій вже небезпечно пересуватися транспортними засобами, за якими полюють ворожі пілоти. Тому заходити на позицію стає складніше.

На карті можна побачити, як просувається ворог саме на Покровському напрямку. Він обходить велику агломерацію Покровськ – Мирноград з обох боків і рухається, не намагаючись активно заходити в ці міста. Він обходить їх стороною.

У такий спосіб росіяни рухаються вперед, створюючи певну клешню. Це дає їм змогу брати під контроль шляхи постачання зброї, ротації підрозділів, всю нашу логістику. Це дійсно є великою проблемою.

Яким є просування росіян на Покровському напрямку: дивіться карту

Загроза оточення Покровська

Чи існує зараз загроза оточення міста, тому що ще минулого тижня деякі воєнкори писали, що в Покровську в одному будинку могли точитися бої між українцями і росіянами?

Ворог застосовує тактику руху або одинокими бійцями, або невеличкими групами. У такий спосіб вони рухаються по всій лінії фронту. Тому неможливо проконтролювати рух кожного бійця.

Часто трапляється, що вони заходять, закріпляються на певних позиціях, потім до них за 1 – 2 дні підтягується ще хтось, вони накопичують сили і далі просуваються. Звісно, при цьому завдаючи шкоди нашим позиціям. Коли трапляється нерівний бій, то можемо втратити наших бійців, що дуже погано.

Ми міркували, чому росіяни рухаються так спокійно вперед, не боячись нічого. Потім зрозуміли, що ворожа пропаганда дезінформує російських бійців.

Їм кажуть, щоб вони йшли вперед, мовляв, там вже все нормально, російські штурмові підрозділи все зачистили і потрібно лише зайти та зайняти вже порожні позиції.

Росіяни знімають відповідні відео, показуючи, що нібито відбувається на тих напрямках. Звісно, ворожі бійці не дуже гарно орієнтуються у ситуації, думають, що там дійсно нікого немає, тому й рухаються. Більшість з цих бійців гине.

Проте оскільки це велика кількість, то дехто з них просувається далі. Тому бачимо на наших картах, що йде, як не крути, просування ворога. Хоч і з величезними втратами, але противник рухається вперед.

Для чого росіяни намагаються зайти, наприклад, у Покровськ? Захопити напряму вони його не зможуть, тому що вже маємо приклади, які бої йшли за великі міста. Це триває дуже довго і приводить до величезних втрат для ворога.

Тому окупанти намагаються, щоб якась група зайшла, встановила прапор, бажано на якійсь будівлі у центрі міста, яка відома всім. Вони, звісно, звітують, що нібито захопили Покровськ, і цього буде достатньо для пропаганди.

Окупанти покидають своїх поранених побратимів

Минулого тижня така ситуація склалась у Часовому Ярі, коли російські пропагандисти декілька разів повідомляли про нібито захоплення міста та навіть Володимир Путін це буцімто підтверджував. Однак наші Сухопутні сили демонстрували, що це не так.

Це відбувається завдяки поширенню дезінформації, а також фінансам, яких вони зараз не жаліють на виплату заробітних плат військовим. Російська пропаганда розносить, щоб росіяни підписували контракти, йшли воювати і все буде добре, вони стануть багатими. Це, дійсно, великі гроші для них та основна мотивація, через яку вони йдуть воювати.

Звісно, коли їм кажуть, що вони там нікого не зустрінуть, треба просто йти вперед, то це їх надихає, вони не бояться. Але якби вони знали реальну ситуацію, то напевно б задумалися.

Наприклад, ідуть два російських бійці, в одного з них потрапляє дрон чи ще щось, він зазнає поранення, і той, хто залишився цілим, кидає "трьохсотого" і навіть не намагається надати йому допомогу.

У них відсутня людяність, тому що вони практично ніколи не допомагають своїм бійцям, не забирають їх. Хоча їхня пропаганда і розганяє наратив, що "ми русскіє своїх нє бросаєм". Я не знаю тоді, хто в них "свої", якщо вони кидають побратимів на полі бою.

Нова тактика росіян на Покровському напрямку

Те, що ви розповідали про просочування декількох окупантів чи їхньої невеликої групи, це та сама тактика росіян, на яку вказували в ОСУВ "Хортиця"? Вона характерна для напрямку Покровська, Добропілля, Костянтинівки, де зосереджена велика кількість ворогів. Чи дійсно це єдина тактика, яку вони використовують, чи, можливо, вигадали щось нове на Покровському напрямку?

Це одна з найновіших і свіжих тактик, тому що вони вже випробували різні типи штурмів, коли велика кількість техніки просувалася за підтримки артилерії тощо.

Зараз вони готують свої штурми. Працює авіація, КАБи, різноманітна кількість дронів різного типу, артилерія. Однак просування невеличкими групами, поодинокими окремими бійцями – постійне, безупинне.

Якщо навіть після штурму з'являється період невеликого затишшя, то вони продовжують йти 24/7, як зомбі. Така в них тактика.

Також росіяни використовували активно мототехніку. Декілька місяців тому це було зроблено вперше і саме на Покровському напрямку.

Навіть на віслюках намагалися штурмувати, була така інформація.

Спецпідрозділ "Тайфун" допомагав відбивати один із наймасовіших штурмів. Тоді ворог залучив близько 200 мотоциклів на напрямку – і це було, дійсно, вражаюче. Тоді нам вдалося зупинити ворога і він зазнав великих втрат.

Однак мототехніку росіяни періодично застосовують, і це додає їм швидкості. Тому що, коли боєць іде пішки, то це набагато легша ціль, ніж якщо він рухається на мотозасобі.

Чи справді є проблеми з далекобійною зброєю?

Також з'явилась доволі контроверсійна інформація, що нібито існують проблеми з далекобійною зброєю, адже не маємо чим бити по тилу ворога. Можете підтвердити чи спростувати цю інформацію?

Є багато експертів, які розповідають про різні ситуації. Не знаю, звідки вони беруть цю інформацію, але можу сказати, як військовий, що безпосередньо залучений в різних операціях, – все дуже сильно залежить від того, хто використовує ці засоби, наскільки підготовлені бійці, яка техніка застосовується.

Звісно, маємо цю техніку. Ми бачимо надзвичайно серйозні операції, які проводить СБУ – наприклад, "Павутина" і ще низку схожих менш масштабних.

Навіть наш спецпідрозділ проводить певні операції на набагато більших відстанях, ніж ураження зони лінії бойового зіткнення чи ближньої території, на відстані 10 – 20 кілометрів. Спецпідрозділ "Тайфун" залітає так само на відстань у десятки кілометрів, знищуючи ворожі позиції, логістику.

Звісно, для того, щоб це було ефективніше, нам потрібно більше засобів, якісніших можливостей. Проте фактично робота професійних екіпажів і фідбек, зворотний зв'язок до виробника цих засобів дає правильну синергію, і потім ми досягаємо того результату, який потрібен всім.

Тому наразі наша більша проблема не у відсутності засобів, а у недостатній кількості якісніших.

В Україні вже з'явилося надзвичайно багато виробників FPV-дронів, БпЛА літакового типу. Але ми починаємо в цьому питанні втрачати відчуття того, що необхідна якісна техніка. Тому що кожен вихід бойового екіпажу на позиції – це великі ризики.

Коли кажуть, що літак має бути дешевим і це вже найкращий варіант того, що маємо, і їх тоді можна багато зробити – насправді це не так.

Потрібна якісна техніка, яку запустив один раз і вона долетіла до ворожої позиції. А не так, що запускаєш 10 дронів і з них тільки один долітає.

Це вже питання не до пілотів, тому що вони, маючи роки бойового досвіду, якщо і припускаються помилок, то дуже рідко. Тому все ж таки маємо побажання до виробників і тих, хто проводить закупки, звертати увагу на питання якості і відходити від кількісних показників до якісних.

Скасування мораторію щодо ракет середньої та меншої дальності

Російське МЗС повідомило про скасування участі Росії у мораторії на розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Як це вплине на ваш спецпідрозділ? Тому що у ЦПД вважають, що це пропаганда і росіяни з 2019 року не дотримуються цього мораторію, тому ніяких змін для наших бійців не відбудеться?

Наразі росіяни дотримують єдиного мораторію – на незастосування ядерної зброї. А щодо усього іншого, то ми бачили тут вже все – і заборонені хімічні речовини, і різні види мін, які, імовірно, недопустимо використовувати. Зокрема, касетні боєприпаси по мирному населенню. Це вони постійно роблять.

Навіть не розумію, наскільки можна обманювати своє населення, адже їхні дії очевидні. З'являється дуже багато інформації, як відбувається ураження будинків з цивільними мешканцями. Проте вони ж там всі зомбовані, тому немає чому дивуватися.

Росіяни кидають у бої жінок

Чи дійсно окупанти кидають в бої жінок, адже з'явилось відео від 3 бригади оперативного призначення НГУ "Спартан", на якому показали загиблих російських військовослужбовиць? Чи були у вас такі випадки? Яку роботу можуть виконувати жінки в їхніх підрозділах?

Так, я бачив це відео. Думаю, що це не перше застосування жінок у російських підрозділах. Видно, що та жінка мала приналежність до піхотинців чи штурмових підрозділів.

Зазвичай ворог має багато жінок-військовослужбовиць, які служать переважно у тилових підрозділах із забезпечення. Проте трапляються ситуації, коли вони беруть участь у штурмах.

Ці жінки ідуть вперед завдяки пропаганді. Для Путіна, напевно, немає різниці, хто це буде – жінка чи чоловік. Він би, як мені здається, відправляв би без хвилювання і дітей. Йому важливий результат.

Ми не стикалися з цим, тому що не маємо часу фільтрувати – один раз вилетів, влучив у цілі і далі завдання пілота запускати наступний дрон. Дуже часто ми працюємо навіть без підсвітки. Нам важливо насамперед знищувати цілі, а не фіксувати кількість ворога.

Рівень підготовки наших пілотів достатній, тому коли пілот каже, що влучив у ціль, ми розуміємо, що так і відбулося. Тому так працюємо.

Чи мають росіяни перевагу у війні дронів та РЕБів?

Яка в цілому ситуація у війні дронів і РЕБів – чи є те, в чому росіяни зараз переважають? Чи продовжують вони десятками запускати дрони на оптоволокні?

Росіяни однозначно перемагають у фінансових ресурсах, які вони можуть направляти на найбільш ефективні напрямки, у підрозділи. Є такий російський підрозділ "Рубікон", створений близько року тому, але він сьогодні демонструє гарну ефективність.

Це відбувається через великий рівень забезпечення. Впевнений, якби спецпідрозділ "Тайфун" мав більший рівень фінансового забезпечення, то зміг би виконувати величезну роботу. У нас дуже великий потенціал, який ми розвиваємо, зокрема, щодня комплектуємося новими високомотивованими бійцями.

Росіянам дають перевагу насамперед ресурси, які вони мають, і це дозволяє їм просуватися. А далі – різне озброєння, яке вони навчилися ефективно використовувати.

Яке озброєння ворог зараз найбільше використовує – дрони, засоби радіоелектронної боротьби? Чи намагається він копіювати легендарний український дрон "Баба Яга" або інші багатофункціональні БпЛА?

Щодо застосування РЕБів, то противник дуже сильно відчуває, як змінюються частоти, на яких літають наші дрони. Вони аналізують, на яких частотах літає найбільша кількість дронів і під це завозять відповідні системи РЕБ.

Тому вчасна реакція і запуск кастомних дронів, які літають на інших частотах – не на тих, які перекриває ворог, дає нам можливості отримати перевагу.

Надзвичайно важливо, як тільки в нас з'являються технічні можливості, швидко це все масштабувати і відправляти на фронт. Тому що для ворога, щоб перекрити ці частоти, потрібно системи, які, можливо, вже розроблені, також масштабувати і відправляти на фронт. Це для росіян також величезне вкладення.

Росіяни сьогодні активно використовують дрони на оптоволокні. Ці засоби набагато складніше знищити, традиційні системи РЕБ з ним не можуть впоратися.

Також вони застосовують ударні літаки-камікадзе, дрони, що схожі на наші бомбери. Розробки ведуться, тому що росіяни, отримавши трофейні експонати, розбирають їх і готують свою відповідь.

Росія, як завжди, копіює. Своїх серйозних розробок, мабуть, не має. Зазвичай щось у Китаю скопіювали, чи трофей, який потрапив до них від наших підрозділів, коли ми втрачаємо. За підтримки того ж Китаю і величезної кількості поставок звідти росіяни можуть робити це дуже масово.

Особливості літнього наступу ворога

Політика і фронт неймовірно пов'язані. У Reuters зазначають, що Путін не вірить в ультиматуми Трампа, а вірить в те, що за 2 – 3 місяці фронт в Україні може посипатися. Це нібито дозволить йому повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Чи є зараз ознаки того, що він кидає в бій максимальну кількість своїх солдатів, щоб втілити цей план у життя?

Якщо проаналізувати, які заяви та кроки робить Путін, то можна впевнено сказати, що він намагається виграти час. Зараз його сили наступають, хоч і з величезними втратами.

Також комунікація з Дональдом Трампом йому показала, що можна проводити таку гру, коли розповідаєш, як прагнеш миру, а водночас не демонструєш таких кроків. Він не показав, що як російський правитель готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, який неодноразово підтверджував те, що він відкритий до таких переговорів.

А чи дійсно путінська армія збільшила кількість штурмів в декілька разів? Чи ви це побачили на вашому відтинку фронту? Які особливості саме цього літнього наступу? Чи щось різко змінилося на фронті за останні кілька місяців?

Однозначно можна сказати, що ворог дуже активно використовує всі типи як дронів, так і всіх засобів авіації на різних напрямках. Найбільш гарячий напрямок – Покровський, тут активізація дуже велика.

Можливо, він вже відчуває, що потрібно робити певні кроки до завершення війни, тому зараз максимально велику кількість сил і засобів кидає для того, щоб захопити більше території і мати сильнішу переговорну позицію.