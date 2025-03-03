Дрони "Баба Яга" працюють саме вночі. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї Бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

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Окупанти бояться

Андрій Отченаш зазначив, що якщо дрони "Баба Яга" заходять у якийсь бліндаж або будь-яке укриття, можна знищити саме укриття і особовий склад всередині. У такий спосіб ліквідовуються окупанти та їхнє безпосереднє укриття, яке російські військові вже не зможуть використовувати.

Великими коптерами можна збільшувати сіру зону, де противнику доведеться просуватися на відкритій місцевості або заходити в уражені чи знищені бліндажі, які не мають такої безпеки, як це було б, якби він був цілий. Тобто ти змушуєш противника рухатися далі довше і більш небезпечно. Його морально-психологічний стан, зокрема, зменшується,

– пояснив він.

Ці безпілотники працюють у темну пору доби. Річ у тім, що вдень його було б досить легко збити. На висоті приблизно 300 метрів дрон "Баба Яга" дуже добре видно.

"Усі види "Баби Яги", він не один, дійсно є страхом для російських окупантів. Наші хлопці дуже щасливі від того і виконують свою роботу на відмінно", – додав командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї Бригади "Рубіж" НГУ.