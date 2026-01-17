"Такого не було ніколи": в окупованому Маріуполі – шокуючі показники демографії
- В окупованому Маріуполі зростає смертність, а народжуваність знижується, зокрема через погіршення рівня життя.
- Міська влада робить усе, щоб росіяни переїжджали жити в місто, але більшість іпотечних будинків залишаються порожніми.
Рівень життя в Маріуполі погіршується з кожним днем. Чи не найбільшою проблемою в місті залишається зростання смертності.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що росіяни в місті все менше народжують дітей. Водночас серед українських громадян там – більшість люди старшого віку.
Дивіться також Треба сприймати серйозно, – Жорін про намір Росії захопити всю Донеччину навесні
Про шокуючі показники демографії в Маріуполі
Міська влада Маріуполя намагається будь-якими методами, зокрема фінансовими, заманити приїхати росіян жити в окуповане місто через жахливі показники демографії. За словами керівника Центру вивчення окупації, лише в січні там почали три іпотечні будівництва.
Загалом в місті будують 76 іпотечних багатоповерхівок. Це величезний обсяг. Однак більшість з них стоять пустими, їх намагаються розпродати.
Сьогодні в Маріуполі є до 200 тисяч людей – це і українці, і росіяни. Приблизно 70 тисяч українців там – це пенсіонери. Рівень смертності росте. В кращому випадку в тиждень в місті народжується 20 дітей, а вмирає понад 100 людей. Ось така демографія, такого не було ніколи,
– наголосив він.
Андрющенко додав, що життя в окупованому Маріуполі буде погіршуватись. Більшість людей працездатного віку, які там живуть, є росіянами, які не народжують дітей. Якщо місто буде в окупації ще кілька років і в ньому буде така демографічна криза, Маріуполь просто вимре.
Зауважте! Раніше Андрющенко розповів, що смертність в місті зростає через медичний колапс – у місті не більшає лікарів, які б надавали допомогу людям. Крім того, є проблеми з водою, а загальна якість життя падає.
Як живуть росіяни в Маріуполі: коротко
- Росія цинічно відкрила Маріупольський драмтеатр, "відновлення" якого розпочала ще влітку 2023 року. На початку повномасштабного вторгнення росіяни скинули на будівлю авіабомбу, де переховувались цивільні. Однак тепер пропаганда намагається звинуватити у цьому Україну.
- Тим часом після атаки дронів в місті запанував блекаут. Росіяни скаржились на удар по підстанції, яка горіла.
- Пенсіонери на окупованих територіях отримуватимуть менші пенсії. Адже тепер росіяни вимагатимуть первинні документи щодо нарахування пенсії.