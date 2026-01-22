Жодні гарантії безпеки для України не працюють без США, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що жодні гарантії безпеки для України після досягнення миру не працюватимуть без участі США.

Про це президент України сказав під час виступу на форумі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Що Зеленський каже про гарантії безпеки?

Володимир Зеленський заявив, що він вітає зобов'язання Великої Британії та Франції щодо розміщення військ в Україні після досягнення миру.

Водночас, за його словами, все знову зводиться до участі США.

Але як щодо припинення вогню? Хто може допомогти, щоб це сталося?

– додав президент.

Володимир Зеленський нагадав, що в Давосі Дональд Трамп запустив Раду миру, але війна в Україні не зупинилася. Він також зазначив, що Європа навіть не сформулювала позицію щодо американської ідеї.

Вони запросили Україну, також Росію, Білорусь, але війна не зупинилась. Навіть немає припинення вогню,

– сказав Володимир Зеленський.

Які гарантії може отримати Україна?