Никакие гарантии безопасности для Украины не работают без США, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что никакие гарантии безопасности для Украины после достижения мира не будут работать без участия США.

Об этом президент Украины сказал во время выступления на форуме на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Что говорит Зеленский о гарантиях безопасности?

Владимир Зеленский заявил, что приветствует обязательства Великобритании и Франции по размещению войск в Украине после достижения мира.

В то же время, по его словам, все снова сводится к участию США.

Но как насчет прекращения огня? Кто может помочь, чтобы это произошло?

– добавил президент.

Владимир Зеленский напомнил, что в Давосе Дональд Трамп запустил Совет мира, но война в Украине не остановилась. Он также отметил, что Европа даже не сформулировала позицию по отношению к американской идее.

Они пригласили Украину, также Россию, Белоруссию, но война не остановилась. Даже нет прекращения огня,

– сказал Владимир Зеленский.

Какие гарантии может получить Украина?