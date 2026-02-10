"Росія – агресор": як українські активісти в Італії нагадують світу про війну під час Олімпіади

У Мілані та Кортіна-д'Ампеццо стартували 25-ті Зимові Олімпійські ігри. Попри те, що олімпійський рух історично символізує мир і перемир'я, змагання відбуваються на тлі повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже четвертий рік.

Активісти виступають проти участі російських та білоруських спортсменів. Про це спільнота "Армія громад України" повідомила в інстаграмі.

Що відомо про діяльність українських активістів в Італії?

Цього року до участі в Іграх допущено 13 російських і 7 білоруських спортсменів, які виступають у статусі так званих "нейтральних". Активісти наголошують, що водночас в Україні щодня гинуть цивільні, руйнується інфраструктура, а дітей незаконно вивозять на територію Росії.

З критикою рішення про участь нібито "нейтральних" спортсменів виступила спільнота "Армія громад України" (Communities Army of Ukraine) разом із італійськими громадськими організаціями та українськими активістами в Італії. Активісти наголошують, що повернення представників держав-агресорів на міжнародні спортивні арени є сигналом безкарності.

У межах міжнародної кампанії #SaveUkrainianChildren в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо провели інформаційну акцію. У знакових локаціях міста розмістили сотні наліпок із зображенням Володимира Путіна та написом про його розшук Міжнародним кримінальним судом у Гаазі за воєнні злочини. Зокрема, матеріали з'явилися біля театру La Scala, будівлі мерії Мілана та на будівлі російського консульства.

Українські активісти провели акцію-нагадування про війну в Україні / Армія громад України

Зверніть увагу! Метою акції є привернення уваги міжнародної спільноти до триваючої війни та нагадування про відповідальність за злочин агресії, яка досі не настала.

Українці розклеяли наліпки із зображенням Путіна: дивіться відео

Також активісти повідомили про підготовку глобальної кампанії #LightWillWinOverDarkness, яку планують провести на п'яти континентах до дня початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У 2025 році до подібних акцій долучилися 700 міст у 78 країнах світу, цьогоріч організатори очікують ще масштабнішу міжнародну підтримку.

