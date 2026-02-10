Активісти виступають проти участі російських та білоруських спортсменів. Про це спільнота "Армія громад України" повідомила в інстаграмі.
Що відомо про діяльність українських активістів в Італії?
Цього року до участі в Іграх допущено 13 російських і 7 білоруських спортсменів, які виступають у статусі так званих "нейтральних". Активісти наголошують, що водночас в Україні щодня гинуть цивільні, руйнується інфраструктура, а дітей незаконно вивозять на територію Росії.
З критикою рішення про участь нібито "нейтральних" спортсменів виступила спільнота "Армія громад України" (Communities Army of Ukraine) разом із італійськими громадськими організаціями та українськими активістами в Італії. Активісти наголошують, що повернення представників держав-агресорів на міжнародні спортивні арени є сигналом безкарності.
У межах міжнародної кампанії #SaveUkrainianChildren в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо провели інформаційну акцію. У знакових локаціях міста розмістили сотні наліпок із зображенням Володимира Путіна та написом про його розшук Міжнародним кримінальним судом у Гаазі за воєнні злочини. Зокрема, матеріали з'явилися біля театру La Scala, будівлі мерії Мілана та на будівлі російського консульства.
Українські активісти провели акцію-нагадування про війну в Україні / Армія громад України
Зверніть увагу! Метою акції є привернення уваги міжнародної спільноти до триваючої війни та нагадування про відповідальність за злочин агресії, яка досі не настала.
Також активісти повідомили про підготовку глобальної кампанії #LightWillWinOverDarkness, яку планують провести на п'яти континентах до дня початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У 2025 році до подібних акцій долучилися 700 міст у 78 країнах світу, цьогоріч організатори очікують ще масштабнішу міжнародну підтримку.
Як українські спортсмени під час Олімпіади намагаються нагадати про війну в Україні?
На перше тренування на зимових Олімпійських іграх скелетоніст Владислав Гераскевич з'явився у символічному "шоломі пам'яті" із зображеннями 22 спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України. Після цього МОК заборонив українському атлету використовувати цей шолом, вважаючи акцію політичною, однак Гераскевич вирішив проігнорувати рішення комітету.
Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати цей шолом під час Олімпіади-2026, не уточнивши, чи стосується заборона лише офіційних змагань, чи також тренувань. Водночас Гераскевичу дозволили носити чорну стрічку на знак пам'яті загиблих спортсменів.