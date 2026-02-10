Активисты выступают против участия российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщество "Армия общин Украины" сообщило в инстаграме.
Что известно о деятельности украинских активистов в Италии?
В этом году к участию в Играх допущено 13 российских и 7 белорусских спортсменов, которые выступают в статусе так называемых "нейтральных". Активисты отмечают, что в то же время в Украине ежедневно гибнут гражданские, разрушается инфраструктура, а детей незаконно вывозят на территорию России.
С критикой решения об участии якобы "нейтральных" спортсменов выступило сообщество "Армия общин Украины" (Communities Army of Ukraine) вместе с итальянскими общественными организациями и украинскими активистами в Италии. Активисты отмечают, что возвращение представителей государств-агрессоров на международные спортивные арены является сигналом безнаказанности.
В рамках международной кампании #SaveUkrainianChildren в Милане и Кортина-д'Ампеццо провели информационную акцию. В знаковых локациях города разместили сотни наклеек с изображением Владимира Путина и надписью о его розыске Международным уголовным судом в Гааге за военные преступления. В частности, материалы появились возле театра La Scala, здания мэрии Милана и на здании российского консульства.
Украинские активисты провели акцию-напоминание о войне в Украине / Армия общин Украины
Обратите внимание! Целью акции является привлечение внимания международного сообщества к продолжающейся войне и напоминание об ответственности за преступление агрессии, которая до сих пор не наступила.
Также активисты сообщили о подготовке глобальной кампании #LightWillWinOverDarkness, которую планируют провести на пяти континентах ко дню начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В 2025 году к подобным акциям присоединились 700 городов в 78 странах мира, в этом году организаторы ожидают еще более масштабную международную поддержку.
Как украинские спортсмены во время Олимпиады пытаются напомнить о войне в Украине?
На первую тренировку на зимних Олимпийских играх скелетонист Владислав Гераскевич появился в символическом "шлеме памяти" с изображениями 22 спортсменов, погибших в результате войны России против Украины. После этого МОК запретил украинскому атлету использовать этот шлем, считая акцию политической, однако Гераскевич решил проигнорировать решение комитета.
Международный олимпийский комитет запретил использовать этот шлем во время Олимпиады-2026, не уточнив, касается ли запрет только официальных соревнований, или также тренировок. В то же время Гераскевичу разрешили носить черную ленту в знак памяти погибших спортсменов.