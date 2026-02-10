"Россия –агрессор": как украинские активисты в Италии напоминают миру о войне во время Олимпиады

В Милане и Кортина-д'Ампеццо стартовали 25-е Зимние Олимпийские игры. Несмотря на то, что олимпийское движение исторически символизирует мир и перемирие, соревнования проходят на фоне полномасштабной войны России против Украины, которая длится уже четвертый год.

Активисты выступают против участия российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщество "Армия общин Украины" сообщило в инстаграме.

Что известно о деятельности украинских активистов в Италии?

В этом году к участию в Играх допущено 13 российских и 7 белорусских спортсменов, которые выступают в статусе так называемых "нейтральных". Активисты отмечают, что в то же время в Украине ежедневно гибнут гражданские, разрушается инфраструктура, а детей незаконно вывозят на территорию России.

С критикой решения об участии якобы "нейтральных" спортсменов выступило сообщество "Армия общин Украины" (Communities Army of Ukraine) вместе с итальянскими общественными организациями и украинскими активистами в Италии. Активисты отмечают, что возвращение представителей государств-агрессоров на международные спортивные арены является сигналом безнаказанности.

В рамках международной кампании #SaveUkrainianChildren в Милане и Кортина-д'Ампеццо провели информационную акцию. В знаковых локациях города разместили сотни наклеек с изображением Владимира Путина и надписью о его розыске Международным уголовным судом в Гааге за военные преступления. В частности, материалы появились возле театра La Scala, здания мэрии Милана и на здании российского консульства.

Обратите внимание! Целью акции является привлечение внимания международного сообщества к продолжающейся войне и напоминание об ответственности за преступление агрессии, которая до сих пор не наступила.

Также активисты сообщили о подготовке глобальной кампании #LightWillWinOverDarkness, которую планируют провести на пяти континентах ко дню начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В 2025 году к подобным акциям присоединились 700 городов в 78 странах мира, в этом году организаторы ожидают еще более масштабную международную поддержку.

