Врятувалися та дивилися, як тоне трактор: в Одесі чоловік витягнув з води хлопця
- В Одесі чоловік провалився під мостом разом з велосипедом, але врятував іншого.
- Пізніше у це провалля впав трактор. У 2021 році туди провалилася фура.
Одесити після негоди витягували одне одного з проваль. На жаль, ями утворилися на тих місцях, де ґрунт просідав і раніше. Один з місцевих жителів провалився під мостом разом з велосипедом, але врятував іншого.
24 Каналу стала відома історія порятунку в Одесі під час зливи.
Дивіться також Одеса тоне: все про рекордну негоду у місті, наслідки та коли припиниться дощ
Як одесити рятували одне одного під час дощу 30 вересня?
Місцевий житель поділився з 24 Каналом своєю історією. Йому вдалося витягнути хлопця з води, який не вмів плавати та просив про допомогу.
Вчора, вертаючись додому, провалився під глухим мостом разом з велосипедом. За мною йшов якийсь хлопець, він теж провалився. Коли я виліз, витяг його,
– розповів очевидець 24 Каналу.
Відходячи, чоловіки побачили, як у те саме провалля упав трактор. На щастя, водій встиг вилізти з транспорту.
Трактор удалося дістати, але щодо велосипеда не відомо.
У 2021 році на цьому ж місці провалилася фура. Тоді мерія обіцяла, що провалів більше не буде, проте ситуація повторилася.
Ця яма там кожен раз, як такий великий потоп. Її закривають і удають, що все добре, доки там знову хтось не провалиться. Забили всі дружньо,
– нарікає одесит.
Хто винен у потопах в Одесі?
Про бездіяльність міської влади та комунальників розповів і Валерій Матковський, експерт з питань ЖКГ. Він наголосив, що влада мала би розірвати договір з водоканалом, але нічого не робить.
Коли за каналізацію відповідали дорожні служби, вони проводили перевірку щомісяця. Зараз це питання – сфера відповідальності водоканалу.
В Одесі не споруджують нові колектори – багато з них ще XIX століття, зроблені з ракушняка. Не створюють і нові системи водовідведення.
Натомість влада безконтрольно видає дозволи на будівництво нових будинків, які перевантажують наявну інфраструктуру.
Валерій Матковський підтвердив 24 Каналу: в Одесі справді є такі місця, де провали стаються щороку. І ніхто не відповідає за це.