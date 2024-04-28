"Ще є час зробити фото": посол Литви тонко натякнув на знищення Кримського мосту

Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, нині посол у Швеції, тонко потролив росіян. Він натякнув, що невдовзі Кримський міст буде зруйновано, порадивши якнайшвидше зробити на ньому фото.

Варто додати, що у схваленому Сполученими Штатами пакеті додаткового фінансування для України, є далекобійні ракети ATACMS. Саме їх часто називають "вбивцями Кримського моста". Зокрема, Лінкявічюс також натякнув на це.

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Останнє фото на мосту

Посол Литви Лінас Лінкявічюс у соцмережі Х вдало потролив російських громадян, натякнувши на падіння Кримського моста.

Хто ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще час,

– написав він.

Також дипломат опублікував колаж, що демонструє сам Кримський міст, ракету ATACMS, а також засмученого Владіміра Путіна.

Пост Лінаса Лінкявічюса зі зверненням до росіян / пост посла в Х

Водночас реакція офіційних представників Росії не забарилася. Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський почав погрожувати литовському дипломату. Він порівняв заяви Лінкявічюса з гавкотом, та заявив, що "коли настане судний день вони пошкодують про подібні помилки."

Зазначимо! Українські бійці стверджують, що знищать Кримський міст вже до середини липня 2024 року. За данними видання Sun, саме тоді планується третя велика атака на незаконну прибудову в Криму. Джерело, близьке до Міноборони України, переконане, що це абсолютно можливо.

Україна й ATACMS