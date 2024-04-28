"Ще є час зробити фото": посол Литви тонко натякнув на знищення Кримського мосту
Джерело:Лінас Лінкявічюс
Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, нині посол у Швеції, тонко потролив росіян. Він натякнув, що невдовзі Кримський міст буде зруйновано, порадивши якнайшвидше зробити на ньому фото.
Варто додати, що у схваленому Сполученими Штатами пакеті додаткового фінансування для України, є далекобійні ракети ATACMS. Саме їх часто називають "вбивцями Кримського моста". Зокрема, Лінкявічюс також натякнув на це.
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Останнє фото на мосту
Посол Литви Лінас Лінкявічюс у соцмережі Х вдало потролив російських громадян, натякнувши на падіння Кримського моста.
Хто ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще час,
– написав він.
Також дипломат опублікував колаж, що демонструє сам Кримський міст, ракету ATACMS, а також засмученого Владіміра Путіна.
Пост Лінаса Лінкявічюса зі зверненням до росіян / пост посла в Х
Водночас реакція офіційних представників Росії не забарилася. Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський почав погрожувати литовському дипломату. Він порівняв заяви Лінкявічюса з гавкотом, та заявив, що "коли настане судний день вони пошкодують про подібні помилки."
Зазначимо! Українські бійці стверджують, що знищать Кримський міст вже до середини липня 2024 року. За данними видання Sun, саме тоді планується третя велика атака на незаконну прибудову в Криму. Джерело, близьке до Міноборони України, переконане, що це абсолютно можливо.
Україна й ATACMS
- Інститут вивчення війни зазначає, що надходження великої кількості ракет ATACMS допоможе Україні погіршити матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Також далекобійна зброя загрожує російським аеродромам у глибоких тилах.
- Також стало відомо, що США у березні 2024 року таємно передали Україні ракети ATACMS. Відповідну інформацію повідомили ЗМІ, а згодом підтвердили офіційні особи. Водночас після підписання законопроєкту про допомогу у вигляді 61 мільярда доларів, Штати продовжать постачати Україні ракети ATACMS.
- Аналітики ISW переконані, що далекобійними ракетами ATACMS вже могли завдати ударів по окупованому Джанкою в Криму та Бердянську в Запорізькій області. Зокрема, якщо говорити про останню атаку, то тоді було знищено російський комплекс ППО С-300. Також у ніч проти 24 квітня було гучно біля села Бабах-Тарам, внаслідок чого є жертви серед офіцерського складу окупантів.