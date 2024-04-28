"Еще время сделать фото": посол Литвы тонко намекнул на уничтожение Крымского моста
Источник:Линас Линкявичюс
Эксглава МИД Литвы Линас Линкявичюс, ныне посол в Швеции, тонко потролил россиян. Он намекнул, что вскоре Крымский мост будет разрушен, посоветовав поскорее сделать на нем фото.
Следует добавить, что в одобренном Соединенными Штатами пакете дополнительного финансирования для Украины, есть дальнобойные ракеты ATACMS. Именно их часто называют "убийцами Крымского моста". В частности, Линкявичюс тоже намекнул на это.
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Последнее фото на мосту
Посол Литвы Линас Линкявичюс в соцсети Х удачно потролил российских граждан, намекнув на падение Крымского моста.
Кто еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, то еще время,
– написал он.
Также дипломат опубликовал коллаж, что демонстрирует сам Крымский мост, ракету ATACMS, а также расстроенного Владимира Путина.
Пост Линаса Линкявичюса с обращением к россиянам / пост посла в Х
Отметим! Украинские бойцы утверждают, что уничтожат Крымский мост уже к середине июля 2024 года. По данным издания Sun, именно тогда планируется третья большая атака на незаконную пристройку в Крыму. Источник, близко к Минобороны Украины, убеждено, что это абсолютно возможно.
Украина и ATACMS
- Институт изучения войны отмечает, что поступление большого количества ракет ATACMS поможет Украине ухудшить материально-техническое обеспечение русских оккупантов. Также дальнобойное оружие грозит русским аэродромам в глубоких тылах.
- Также стало известно, что США в марте 2024 года тайно передали Украине ракеты ATACMS. Соответствующую информацию сообщили СМИ, а затем подтвердили официальные лица. В то же время после подписания законопроекта о помощи в размере 61 миллиарда долларов, Штаты продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS.
- Аналитики ISW убеждены, что дальнобойными ракетами ATACMS уже могли нанести удары по оккупированному Джанкой в Крыму и Бердянске в Запорожской области. В частности, если говорить о последней атаке, тогда был уничтожен российский комплекс ПВО С-300. Также в ночь на 24 апреля было громко возле села Бабах-Тарам., в результате чего есть жертвы среди офицерского состава окупантов.