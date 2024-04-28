"Еще время сделать фото": посол Литвы тонко намекнул на уничтожение Крымского моста

Эксглава МИД Литвы Линас Линкявичюс, ныне посол в Швеции, тонко потролил россиян. Он намекнул, что вскоре Крымский мост будет разрушен, посоветовав поскорее сделать на нем фото.

Следует добавить, что в одобренном Соединенными Штатами пакете дополнительного финансирования для Украины, есть дальнобойные ракеты ATACMS. Именно их часто называют "убийцами Крымского моста". В частности, Линкявичюс тоже намекнул на это.

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Последнее фото на мосту

Посол Литвы Линас Линкявичюс в соцсети Х удачно потролил российских граждан, намекнув на падение Крымского моста.

Кто еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, то еще время,

– написал он.

Также дипломат опубликовал коллаж, что демонстрирует сам Крымский мост, ракету ATACMS, а также расстроенного Владимира Путина.

а

Пост Линаса Линкявичюса с обращением к россиянам / пост посла в Х

Отметим! Украинские бойцы утверждают, что уничтожат Крымский мост уже к середине июля 2024 года. По данным издания Sun, именно тогда планируется третья большая атака на незаконную пристройку в Крыму. Источник, близко к Минобороны Украины, убеждено, что это абсолютно возможно.

Украина и ATACMS