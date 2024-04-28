"Еще время сделать фото": посол Литвы тонко намекнул на уничтожение Крымского моста

28 апреля 2024, 11:03
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Линас Линкявичюс

Эксглава МИД Литвы Линас Линкявичюс, ныне посол в Швеции, тонко потролил россиян. Он намекнул, что вскоре Крымский мост будет разрушен, посоветовав поскорее сделать на нем фото.

Следует добавить, что в одобренном Соединенными Штатами пакете дополнительного финансирования для Украины, есть дальнобойные ракеты ATACMS. Именно их часто называют "убийцами Крымского моста". В частности, Линкявичюс тоже намекнул на это.

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Последнее фото на мосту

Посол Литвы Линас Линкявичюс в соцсети Х удачно потролил российских граждан, намекнув на падение Крымского моста.

Кто еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, то еще время,
– написал он.

Также дипломат опубликовал коллаж, что демонстрирует сам Крымский мост, ракету ATACMS, а также расстроенного Владимира Путина.

а

Пост Линаса Линкявичюса с обращением к россиянам / пост посла в Х

Отметим! Украинские бойцы утверждают, что уничтожат Крымский мост уже к середине июля 2024 года. По данным издания Sun, именно тогда планируется третья большая атака на незаконную пристройку в Крыму. Источник, близко к Минобороны Украины, убеждено, что это абсолютно возможно.

Украина и ATACMS

  • Институт изучения войны отмечает, что поступление большого количества ракет ATACMS поможет Украине ухудшить материально-техническое обеспечение русских оккупантов. Также дальнобойное оружие грозит русским аэродромам в глубоких тылах.
  • Также стало известно, что США в марте 2024 года тайно передали Украине ракеты ATACMS. Соответствующую информацию сообщили СМИ, а затем подтвердили официальные лица. В то же время после подписания законопроекта о помощи в размере 61 миллиарда долларов, Штаты продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS.
  • Аналитики ISW убеждены, что дальнобойными ракетами ATACMS уже могли нанести удары по оккупированному Джанкой в Крыму и Бердянске в Запорожской области. В частности, если говорить о последней атаке, тогда был уничтожен российский комплекс ПВО С-300. Также в ночь на 24 апреля было громко возле села Бабах-Тарам., в результате чего есть жертвы среди офицерского состава окупантов.

Автор: Дмитро Усик