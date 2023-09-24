Ще мінімум 5 систем ППО С-400 є в Криму: як ЗСУ вдається влучно бити по об'єктах півострова

Українські сили протягом майже місяця знищили 2 російські системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Це дозволило українським силам здійснити потужні удари зокрема по військових об'єктах на півострові.

Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що у росіян загалом залишилось не так багато систем С-400. І вони зараз дуже потрібні їм у дуже багатьох місцях, зокрема в Москві.

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Перетягнули С-400 з Далекого Сходу

Також С-400 потрібна на фронті, довжина якого складає 1,5 тисячі кілометрів. Крім того, ці системи нагально потрібні в Криму.

Проте окупанти мають на півострові ще мінімум 5 систем ППО С-400. Одну систему росіяни перетягнули до Чонгару з Далекого Сходу, після того, як ЗСУ атакували Чонгарський міст,

– наголосив капітан першого рангу запасу ВМС України.

Ураження С-400 є лише одним аспектом того, що Україна почала бити по Криму технологічними ракетами. Є, на думку Риженко, ще інші моменти, які дозволяють ЗСУ це робити. І факт придушення ППО противника має для нас позитивне значення.

Проте за цим треба слідкувати, і наша розвідка це регулярно робить, вивчаючи, як можна спланувати удар, щоб ракети були здатні подолати ППО росіян.

ЗРК С-400 "Тріумф" Це модернізований росіянами радянський зенітно-ракетний комплекс С-300, який прийнятий на озброєння російською армією у 2007 році. На одній пусковій Це модернізований росіянами радянський зенітно-ракетний комплекс С-300, який прийнятий на озброєння російською армією у 2007 році. На одній пусковій установці С-400 можна розташувати 4 ракети. Їхній радіус дії складає до 400 кілометрів. Швидкість цієї ракети – приблизно 4 000 кілометрів на годину. ЗРК нібито може працювати з 80 повітряними цілями одночасно, запускаючи по 2 ракети на кожну. Крім того, С-400 буцімто може збивати цілі, що рухаються зі швидкістю до 4 800 кілометрів на годину. Саме тому росіяни стверджують, що цей комплекс нібито може знищувати американські ракети ATACMS.

Як ЗСУ знаходять можливості бити по об'єктах в Криму: дивіться відео

Росія не має єдиної системи передачі даних

"Дальність С-400 по цілях, які летять на великій висоті – 10 кілометрів, може складати 250 кілометрів знищення. Але дальність виявлення крилатої ракети, яка рухається на відстані 20 метрів над рівнем моря, а потім оминає поверхню землі, може бути приблизно 25 кілометрів. І за умови того, що ведеться бойове чергування С-400, чого часто не здійснюється", – підкреслив капітан першого рангу запасу ВМС України.

До того ж Росія не має єдиної цифрової системи передачі даних – Link, яка є у НАТО. В цьому полягає проблема для противника.

Росіяни вживають заходів в цьому напрямку. Однак українська розвідка та ЗСУ постійно працюють над виявленням слабких місць в обороні, зокрема в ППО окупантів, та плануванням нових ударів.

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