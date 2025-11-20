Знову суттєві обмеження: як вимикатимуть світло 21 листопада

У п'ятницю, 21 листопада, у більшості регіонів України будуть діяти заходи обмеження споживання. Графіки відключень застосовуватимуть з 00:00 до 23:59.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Коли вимикатимуть світло 21 листопада?

В Укренерго заявили, що аварійні знеструмлення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, наразі скасовані. Натомість для споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень

Причиною запровадження обмежень стали наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак.

У п'ятницю, 21 листопада, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

з 00:00 до 23:59 – діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг;

з 00:00 до 23:59 – діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Енергетики додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Українців закликали стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у регіонах.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

– додали в Укренерго.

Яка зараз ситуація в енергосистемі?