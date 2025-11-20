Укр Рус
20 листопада, 18:01
Знову суттєві обмеження: як вимикатимуть світло 21 листопада

Поліна Буянова
Основні тези
  • 21 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії з 00:00 до 23:59.
  • Обмеження викликані наслідками масованих російських атак, і українців закликають стежити за офіційними сторінками обленерго для актуальної інформації.

У п'ятницю, 21 листопада, у більшості регіонів України будуть діяти заходи обмеження споживання. Графіки відключень застосовуватимуть з 00:00 до 23:59.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Коли вимикатимуть світло 21 листопада?

В Укренерго заявили, що аварійні знеструмлення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, наразі скасовані. Натомість для споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень

Причиною запровадження обмежень стали наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак.

У п'ятницю, 21 листопада, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • з 00:00 до 23:59 – діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг;
  • з 00:00 до 23:59 – діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Енергетики додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Українців закликали стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у регіонах.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! 
– додали в Укренерго.

Яка зараз ситуація в енергосистемі?

  • Російські військові продовжують регулярно атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Зокрема, ворог обстрілює лінії, що передають електроенергію. Через це світло від станцій, які працюють, просто неможливо доставити споживачам.
     

  • Нещодавно під ударами були Львівська, Івано-Франківська, Черкаська, Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська та Харківська області.
     

  • Експерт у галузі енергетики та президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі для 24 Каналу розповів, що наразі ситуація не краща, аніж була в попередні роки. За його словами, енергосистема ослаблена та не має запасу передавальних потужностей, однак вона функціонує.