Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Коли вимикатимуть світло 21 листопада?
В Укренерго заявили, що аварійні знеструмлення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, наразі скасовані. Натомість для споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень
Причиною запровадження обмежень стали наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак.
У п'ятницю, 21 листопада, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- з 00:00 до 23:59 – діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг;
- з 00:00 до 23:59 – діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Енергетики додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Українців закликали стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у регіонах.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
– додали в Укренерго.
Яка зараз ситуація в енергосистемі?
Російські військові продовжують регулярно атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Зокрема, ворог обстрілює лінії, що передають електроенергію. Через це світло від станцій, які працюють, просто неможливо доставити споживачам.
Нещодавно під ударами були Львівська, Івано-Франківська, Черкаська, Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська та Харківська області.
Експерт у галузі енергетики та президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі для 24 Каналу розповів, що наразі ситуація не краща, аніж була в попередні роки. За його словами, енергосистема ослаблена та не має запасу передавальних потужностей, однак вона функціонує.