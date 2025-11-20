Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Когда будут выключать свет 21 ноября?

В Укрэнерго заявили, что аварийные обесточивания, которые ранее применялись в большинстве регионов, пока отменены. Зато для потребителей продолжают действовать графики почасовых отключений

Причиной введения ограничений стали последствия предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак.

В пятницу, 21 ноября, время и объем применения ограничений будут такими:

с 00:00 до 23:59 – будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2,5 до 4 очередей;

с 00:00 до 23:59 – будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Энергетики добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Украинцев призвали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в регионах.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!

– добавили в Укрэнерго.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме?