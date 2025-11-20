Опять существенные ограничения: как будут выключать свет 21 ноября
- 21 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии с 00:00 до 23:59.
- Ограничения вызваны последствиями массированных российских атак и украинцев призывают следить за официальными страницами облэнерго для актуальной информации.
В пятницу, 21 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать меры ограничения потребления. Графики отключений будут применять с 00:00 до 23:59.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Когда будут выключать свет 21 ноября?
В Укрэнерго заявили, что аварийные обесточивания, которые ранее применялись в большинстве регионов, пока отменены. Зато для потребителей продолжают действовать графики почасовых отключений
Причиной введения ограничений стали последствия предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак.
В пятницу, 21 ноября, время и объем применения ограничений будут такими:
- с 00:00 до 23:59 – будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2,5 до 4 очередей;
- с 00:00 до 23:59 – будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Энергетики добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Украинцев призвали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в регионах.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!
– добавили в Укрэнерго.
Какая сейчас ситуация в энергосистеме?
Российские военные продолжают регулярно атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины. В частности, враг обстреливает линии, передающие электроэнергию. Из-за этого свет от работающих станций просто невозможно доставить потребителям.
Недавно под ударами находились Львовская, Ивано-Франковская, Черкасская, Черниговская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.
Эксперт в области энергетики и президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в комментарии для 24 Канала рассказал, что сейчас ситуация не лучше, чем была в предыдущие годы. По его словам, энергосистема ослаблена и нет запаса передающих мощностей, однако она функционирует.