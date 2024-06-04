Для боротьби з дронами та ракетами: у ЗСУ офіційно показали оновлений ЗРК "Оса"

У ЗСУ опублікували офіційне відео з демонстрацією зенітного ракетного комплексу "Оса", оснащеного новими ракетами. Він успішно знищує, зокрема, ворожі безпілотники.

Зазначимо, що ролик належить 1129-му зенітному ракетному Білоцерківському полку. Його поширило Оперативне командування "Північ".

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Оновлений ЗРК "Оса" з Р-73

На відео показано, як комплекс "Оса" успішно знищує ворожий розвідувальний безпілотник за допомогою штатної ракети 9М33, яка використовує радіокомандну систему наведення.

Український комплекс "Оса" у роботі: дивіться відео зі сторінки Оперативного командування "Північ"

Проте більш значущою є присутність на іншій стороні пускової установки ракети "повітря – повітря" Р-73. Це перше офіційне відео, де видно ракету Р-73 на ЗРК "Оса", хоча неофіційні фото такого поєднання давно циркулюють в мережі.



Комплекс "Оса" України / Колаж Defence Express

Р-73 є перспективною для зенітних систем, оскільки має дальність ураження цілей до 12 кілометрів, що перевищує можливості 9М33 – 10 кілометрів.

Крім того, Р-73:

легша – 105 кілограмів проти 128 кілограмів;

має потужнішу бойову частину – 15 кілограмів проти 8 кілограмів.

Основна відмінність між цими ракетами полягає у системі наведення:

9М33 керується радіокомандно;

Р-73 має інфрачервону головку самонаведення.

це робить 9М33 ефективнішою проти дронів, а Р-73 краще підходить для боротьби з крилатими ракетами та іншими цілями.

Р-73 також інтегрована в морські дрони Magura V5, що перетворило їх на перші морські безпілотні ЗРК. Компактні розміри ракети і можливості головки самонаведення МК-80 з полем зору 75 градусів роблять це рішення логічним.

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Морські дрони використовують тепловізійні камери для виявлення цілей, але оператори мають зорієнтувати ракету на ціль і дочекатися її захоплення головкою самонаведення. Аналогічний процес відбувається і при запуску Р-73 з ЗРК "Оса".

Інтеграція Р-73 на ЗРК "Оса" схожа на процес інтеграції ракети AIM-9 з інфрачервоною головкою самонаведення. Варто зазначити, що США офіційно повідомили про передачу AIM-9M до ЗСУ для проєкту FrankenSAM, що розширює можливості української ППО.