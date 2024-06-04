Для борьбы с дронами и ракетами: в ВСУ официально показали обновленный ЗРК "Оса"

В ВСУ опубликовали официальное видео с демонстрацией зенитного ракетного комплекса "Оса", оснащенного новыми ракетами. Он успешно уничтожает, в частности, вражеские беспилотники.

Отметим, что ролик принадлежит 1129-му зенитному ракетному Белоцерковскому полку. Его распространило Оперативное командование "Север".

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Обновленный ЗРК "Оса" с Р-73

На видео показано, как комплекс "Оса" успешно уничтожает вражеский разведывательный беспилотник с помощью штатной ракеты 9М33, которая использует радиокомандную систему наведения.

Украинский комплекс "Оса" в работе: смотрите видео со страницы Оперативного командования "Север"

Однако более значимым является присутствие на другой стороне пусковой установки ракеты "воздух – воздух" Р-73. Это первое официальное видео, где видно ракету Р-73 на ЗРК "Оса", хотя неофициальные фото такого сочетания давно циркулируют в сети.



Комплекс "Оса" Украины / Коллаж Defence Express

Р-73 является перспективной для зенитных систем, поскольку имеет дальность поражения целей до 12 километров, что превышает возможности 9М33 – 10 километров.

Кроме того, Р-73:

легче – 105 килограммов против 128 килограммов;

имеет более мощную боевую часть – 15 килограммов против 8 килограммов.

Основное различие между этими ракетами заключается в системе наведения:

9М33 управляется радиокомандно;

Р-73 имеет инфракрасную головку самонаведения.

это делает 9М33 более эффективной против дронов, а Р-73 лучше подходит для борьбы с крылатыми ракетами и другими целями.

Р-73 также интегрирована в морские дроны Magura V5, что превратило их в первые морские беспилотные ЗРК. Компактные размеры ракеты и возможности головки самонаведения МК-80 с полем зрения 75 градусов делают это решение логичным.

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Морские дроны используют тепловизионные камеры для обнаружения целей, но операторы должны сориентировать ракету на цель и дождаться ее захвата головкой самонаведения. Аналогичный процесс происходит и при запуске Р-73 с ЗРК "Оса".

Интеграция Р-73 на ЗРК "Оса" похожа на процесс интеграции ракеты AIM-9 с инфракрасной головкой самонаведения. Стоит отметить, что США официально сообщили о передаче AIM-9M в ВСУ для проекта FrankenSAM, что расширяет возможности украинской ПВО.