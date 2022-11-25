Чи може Україна отримати ППО Patriot: активіст із Польщі оцінив імовірність

Польща запропонувала передати Україні системи ППО Patriot, які їй хоче надати Німеччина. Пропозиція Варшави стала частиною політичної гри, яка може мати негативні наслідки.

Про це 24 каналу розповів польський науковець та громадський діяч Ришард Купідура. За його словами, на жаль, у такий трагічний час політику ніхто не скасовував.

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Як виникла ідея передати Patriot Україні

Купідура нагадав, що Німеччина запропонувала розмістити установки Patriot на східному кордоні Польщі. Цей крок став реакцією Берліна на інцидент з падінням ракети у Пшеводуві 15 листопада.

Початково міністр оборони Польщі Маріуш Блащак погодився на цю пропозицію.

Однак 23 листопада голова провладної партії Польщі Ярослав Качинський дав інтерв'ю, у якому висловив думку, що краще було б передати ці установки Україні.

Ввечері того ж дня Блащак змінив свою позицію і підтримав ідею Качинського.

Чи має Україна шанси отримати Patriot

Як зазначив громадський діяч, на це дуже гостро відреагувала польська опозиція. Адже такий крок польської влади фактично означає відмову від встановлення систем Patriot на території Польщі.

Ніхто не має сумнівів у тому, що передача цих установок Україні неможлива. Про це вже відкрито заявили німці,

– сказав Купідура.

Німецька сторона аргументує свою відмову, зокрема, тим, що системи Patriot обслуговують німецькі солдати. А переїзд німецьких військових на територію України, у якій відбувається війна, неможливий. Тому наразі йдеться лише про те, аби розмістити Patriot на території Польщі.

Політичний підтекст пропозиції Варшави

Купідура зазначив, що дискусія довкола передачі систем ППО Україні частково є наслідком внутрішньополітичної ситуації у Польщі.

"Не варто забувати, що у 2023 році у Польщі відбудуться парламентські вибори. Передвиборча гра потрохи вже починається", – зауважив науковець.

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Він пояснив, що польська опозиція відкрито каже про те, що провладна партія дуже активно грає на німецьких фобіях. А історія з Patriot – не що інше, як загравання з населенням, яке має антинімецькі настрої.

Це була своєрідна пастка, тому що було зрозуміло, що німці не зможуть позитивно відповісти на польську пропозицію. Це поставить німецьких партнерів у дуже незручну ситуацію і водночас покаже польську сторону як найбільш проукраїнську на всю Європу,

– зазначив Купідура.

Він додав, що найгіршим фіналом цієї історії може стати ситуація, коли взагалі ніхто не отримає ЗРК Patriot. Тоді без посилення протиповітряної оборони залишаться як Україна, так і Польща.

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