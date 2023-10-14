В росіян дефіцит, ЗСУ вперше переважають в артилерійських обстрілах: огляд фронту від Світана

З початку повномасштабного вторгнення запаси росіян дозволяли переважати в кількості артилерійський обстрілів у рази, порівняно із ЗСУ. Однак запаси ворога вичерпуються, а виробничі потужності не здатні забезпечувати потреби фронту довжиною понад тисячу кілометрів.

Про причини такої динаміки і її вплив на фронтові бої у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Бавовна" всюди

Ранок 14 жовтня почався неспокійно для Росії. В мережі з'явилося відео, як в Сочі вибухала "бавовна". Місцева влада заявила про роботу ППО, однак очевидці повідомляли про, як мінімум, 5–6 вибухів. Також були зафіксовані влучання в районі Краснодарського краю.

Так в районах, з яких відбувається постачання до Криму, проходить знищення російської логістики, пального тощо. І вчергове там відпрацювали безпілотники, яким уже вдавалося долітати на території Росії. Їхня дальність орієнтовно може сягати 600–700 кілометрів залежно від маршруту і місця запуску.

Тим часом в акваторії Чорного моря Росія продовжує втрачати військові кораблі. За останні 3 дні вдалося підбити "Буян" і патрульний човен "Павел Державін". Саме з цих суден запускалися ракети по території українського Півдня.

Ці операції проводила Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами. Також атака здійснювалася на підводний човен, якому вдалося уникнути удару. Проте "Буян" і "Павел Державін" були пошкоджені і навряд найближчим часом зможуть виконувати бойові завдання.

Повний огляд фронту від Романа Світана: дивитися відео

Удари по окупованих територіях

На окупованих територіях росіянам також немає спокою. Днями українські партизани провели успішну операцію з підриву залізничного полотна довжиною 150 кілометрів в районі Мелітополя. Саме цією залізницею ворог постачав на фронт боєприпаси, техніку тощо.

Світан переконаний, що основним завданням на Півдні в цьому році для українських сил оборони є взяття під контроль сухопутного коридору від Росії до Криму, а також виведення з ладу Керченського мосту.

Механізми для цього можуть бути різні – по мосту можуть відпрацьовувати ракети чи безпілотники, а сухопутний коридор може бути перекритий різними шляхами. Це використання сил спецоперацій, як підрив потяга і залізничного полотна, а також активні бойові дії на фронті.

Крім того, ефективно по цій території можуть працювати крилаті та балістичні ракети. Наразі в Україні на озброєнні є Storm Shadow, SCALP. Однак такі операції потребують ефективної розвідки та роботи ДРГ.

Виконання завдання продовжується. Зокрема і знищення військових об'єктів на території Адлера та Сочі – це все пов'язані речі. На максимальну глибину, на яку можуть дійти наші засоби ураження, тоді вмикаються всі механізми одночасно,

– підсумував аналітик.

ЗСУ застосовують більше боєприпасів, ніж росіяни

Тим часом на фронті Збройні Сили України вперше перевершили ворога за кількістю артилерійських обстрілів за добу. Досі перевага була на боці росіян. Цікаво, що з'явилася інформація, нібито Північна Корея перекинула Росії тисячі контейнерів з боєприпасами.

Полковник запасу пояснив, що така динаміка є природною закономірністю. Уже давно очікувалось, що росіяни переходитимуть на нульові складські залишки за кількістю боєприпасів.

Наразі виробництво там налагоджене на максимальному рівні. Щодоби виробляється близько 5–7 тисяч боєприпасів. Фактично те, що вони виробляють за день, те ж і відстрілюють на фронті.

Це розуміли росіяни і прораховували. Тому за місяць – два вони вже почали свої турне світом для поповнення цієї кількості. Зараз тисячу–дві на добу їм додає Північна Корея,

– пояснив Світан.

Він переконаний, що більше використовувати щодобово росіяни не зможуть. Лише є варіант складувати ближче до лінії фронту, оскільки можливість будь-яких логістичних шляхів дуже обмежена. Однак як тільки вони починають це робити, туди прилітають Himars.

Так вони працювали за місяць до початку штурму Авдіївки. Умовно кажучи, розтягували боєприпаси по будівлях, не накопичували разом, аби ЗСУ не змогли по них відпрацювати.

А через затримку боєприпасів від партнерів, БК почали надходити у достатній кількості лише зараз. Тому українська армія відчутно переважає наразі противника за кількістю боєприпасів.