Варто зазначити, що останній раз Сочі атакували у перший день жовтня. Тоді ГУР заявило про успішну атаку на стоянку російських гелікоптерів, попри всі заяви про "збиття".

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Сочі турбують дивні звуки

Зранку 14 жовтня у російському місті Сочі знову повідомляють про прильоти. Росіяни як завжди заявили про успішну роботу ППО над акваторією Чорного моря.Офіційно російське міноборони заявило про збиття двох безпілотників.

Місцеві заявляли принаймні про 5-6 випадків "бавовни" біля Адлера. У деяких будинках навіть вимкнулося світло. Інформації про постраждалих наразі немає.

Збиття невідомого БпЛА біля Сочі: дивіться відео