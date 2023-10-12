Як зазначають у російських ЗМІ, мешканці Бєлгорода чули звуки вибухів. Ясна річ, що спочатку заявляли про буцімто роботу ППО. Але довго приховувати правду вони не змогли.

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Спалахнула пожежа, загинули люди

Пишуть у ЗМІ, що, ймовірно, після вибухів спалахнула пожежа у приватному будинку. Правда, не відразу надійшла інформація від офіційних джерел.

Згодом так званий губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков похизувався роботою системи ППО у Бєлгородському районі. Мовляв, вона збила БпЛА літакового типу на підльоті до міста. Він зазначив, що внаслідок цього постраждали люди.

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Окупанти нарікають, що через падіння уламків спалахнув житловий будинок. Попередньо писали про те, що постраждали чоловік і жінка, котрих госпіталізували. Також висловили припущення, що під завалами – двоє людей.

Власне, місцеві мешканці зазначають, що пожежа спалахнула у районі вулиці Приміської. Підписниця одного з місцевих каналів заявила, що уламки на вулиці Орлова впали на житлові будинки.

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Невдовзі В'ячеслав Гладков зазначив, що оперативні служби з-під завалів дістали тіла двох загиблих. Він додав, що під завалами також може бути дитина.

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Тим часом у лікарні перебувають постраждалі чоловік і жінка. Чоловік наразі у комі, у нього опіки рук, ніг і дихальних шляхів. Натомість жінка у важкому стані. Медики встановили, що в неї струс мозку та перелом нижньої кінцівки.

Гладков традиційно звинуватив Україну в атаці. За його словами, БпЛА вщент зруйнував один житловий будинок. Пошкоджень зазнали ще два будинки та три автомобілі.