Відповідна інформація надійшла від Сухопутних військ Збройних Сил України. У їхньому телеграм-каналі опублікована інфографіка від OSINT-дослідника з ніком HerrDr8. Вона демонструє співвідношення артилерійських пострілів з боку Росії та України.

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Україна вперше зробила більше пострілів

Якщо уважніше глянути на інфографіку, то можна зауважити важливі зміни у четвертому кварталі 2023 року. Згідно з наявними даними, за цей період Росія випустила в середньому 7 тисяч снарядів на день, а Україна – 9 тисяч.

Звернімо увагу на дані за 2022 рік. Тоді російські військові дозволяли собі запускати щоденно від 60 до 20 тисяч снарядів. Тим часом Україна мала можливість випускати у відповідь від 4 до 7 тисяч.

Якщо говорити про перший квартал 2023 року, то російські військові в середньому щоденно робили по 28 тисячі обстрілів. Понад у два рази скоротилася кількість пострілів у третьому кварталі – до 12 тисяч, ну і до 7 тисяч – у четвертому.

Україна вперше з початку повномасштабної війни робить більше артилерійських пострілів на день, ніж Росія,

– наголошують у дописі Сухопутних військ.



Як змінювалася динаміка артилерійських пострілів на день / Інфографіка HerrDr8

Звернімо увагу, що про втрату на фронті переваги в артилерії ще наприкінці серпня розповідали у Міністерстві оборони України. За даними відомства, досягти цього вдалося завдяки ширшому використанню Силами оборони артилерії 155-го калібру.

Для прикладу навели, що кожні 100 таких стволів можна порівняти з 300 – 400 стволами 152-го калібру, яким і послуговуються російські загарбники.

Ми ж іще звернемо увагу на колосальні втрати ворога в артилерії. Якщо звернути на щоденну статистику Генштабу ЗСУ, то мовиться про десятки установок. До прикладу, за добу 12 жовтня наші військові знищили 44 артилерійські установки. Відтак, на ранок 13 жовтня у цій колонці втрат було аж 6 807 одиниць систем, які перетворили на брухт.