Соответствующая информация поступила от Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В их телеграм-канале опубликована инфографика от OSINT-исследователя с ником HerrDr8. Она показывает соотношение артиллерийских выстрелов со стороны России и Украины.

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Украина впервые произвела больше выстрелов

Если внимательнее взглянуть на инфографику, то можно заметить важные изменения в четвертом квартале 2023 года. Согласно имеющимся данным, за этот период Россия выпустила в среднем 7 тысяч снарядов в день, а Украина – 9 тысяч.

Обратим внимание на данные за 2022 год. Тогда русские военные позволяли себе запускать ежедневно от 60 до 20 тысяч снарядов. Между тем, Украина имела возможность выпускать в ответ от 4 до 7 тысяч.

Если говорить о первом квартале 2023 года, то российские военные в среднем ежедневно производили по 28 тысяч обстрелов. Более чем в два раза сократилось количество выстрелов в третьем квартале – до 12 тысяч, ну и до 7 тысяч – в четвертом.

Украина впервые с начала полномасштабной войны производит больше артиллерийских выстрелов в день, чем Россия,

– отмечают в сообщении Сухопутных войск.



Как менялась динамика артиллерийских выстрелов в день / Инфографика HerrDr8

Обратим внимание, что о потере на фронте преимуществ в артиллерии еще в конце августа рассказывали в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, добиться этого удалось благодаря более широкому использованию Силами обороны артиллерии 155-го калибра.

Для примера привели, что каждые 100 таких стволов сравнимы с 300 – 400 стволами 152-го калибра, которым и пользуются российские захватчики.

Мы же еще обратим внимание на колоссальные потери врага в артиллерии. Если взглянуть на ежедневную статистику Генштаба ВСУ, то речь идет о десятках установок. К примеру, в сутки 12 октября наши военные уничтожили 44 артиллерийских установки. Следовательно, к утру 13 октября в этой колонке потерь было 6 807 единиц систем, которые превратили в металлолом.