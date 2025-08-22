Сили оборони мають значні успіхи на багатьох ділянках фронту, – ЦПД
- Українські сили досягають успіхів у наступальних діях на кількох напрямках фронту, змушуючи російські війська відступати.
- Російські війська стикаються з високими втратами та браком резервів, внаслідок чого залишають позиції на деяких секторах лінії зіткнення.
Українські військові продовжують активно тиснути на ворога на низці напрямків. Противник відступає на деяких ділянках фронту.
Російські солдати подекуди не здатні чинити опір ЗСУ. Про це пише 24 Канал, посилаючись на заяву Андрія Коваленка.
Яка ситуація на фронті?
За даними Центру протидії дезінформації, підрозділи Сил оборони досягають успіхів у локальних наступальних діях, змушуючи російські війська відступати на окремих відтинках фронту.
У деяких секторах лінії зіткнення ворог змушений залишати свої позиції через високі втрати та брак резервів.
Що відомо про тактику росіян на лінії вогню?
Російське командування свідомо не забезпечує належну підготовку своїх солдатів до бойових дій. Натомість основну ставку у ворожій армії роблять на масовість і кількість. Підполковник Максим Жорін повідомив, що росіяни здійснюють штурми з різних напрямків малими групами, не приділяючи уваги військовій підготовці піхотинців.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Українські підрозділи ведуть бої проти сил ворога, що переважають, й ефективно відбиваючи російські штурми.
Нині противник активно застосовує невеликі піхотні групи, уникаючи прямих атак на населені пункти. Їхня тактика полягає в просочуванні через прогалини та створенні враження, що вони нібито захопили певні території.
Якщо раніше окупанти прагнули захоплювати міста й села, вибиваючи звідти українські війська, то тепер вони намагаються мінімізувати бойові зіткнення, шукаючи слабкі місця в обороні ЗСУ.