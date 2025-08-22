Укр Рус
22 серпня, 17:53
Сили оборони мають значні успіхи на багатьох ділянках фронту, – ЦПД

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Українські сили досягають успіхів у наступальних діях на кількох напрямках фронту, змушуючи російські війська відступати.
  • Російські війська стикаються з високими втратами та браком резервів, внаслідок чого залишають позиції на деяких секторах лінії зіткнення.

Українські військові продовжують активно тиснути на ворога на низці напрямків. Противник відступає на деяких ділянках фронту.

Російські солдати подекуди не здатні чинити опір ЗСУ. Про це пише 24 Канал, посилаючись на заяву Андрія Коваленка.

Яка ситуація на фронті?

За даними Центру протидії дезінформації, підрозділи Сил оборони досягають успіхів у локальних наступальних діях, змушуючи російські війська відступати на окремих відтинках фронту.

У деяких секторах лінії зіткнення ворог змушений залишати свої позиції через високі втрати та брак резервів.

