Українські військові продовжують активно тиснути на ворога на низці напрямків. Противник відступає на деяких ділянках фронту.

Російські солдати подекуди не здатні чинити опір ЗСУ. Про це пише 24 Канал, посилаючись на заяву Андрія Коваленка.

Дивіться також ЗСУ знищили пункт управління БпЛА та великий склад зі снарядами на Донеччині

Яка ситуація на фронті?

За даними Центру протидії дезінформації, підрозділи Сил оборони досягають успіхів у локальних наступальних діях, змушуючи російські війська відступати на окремих відтинках фронту.

У деяких секторах лінії зіткнення ворог змушений залишати свої позиції через високі втрати та брак резервів.

Що відомо про тактику росіян на лінії вогню?