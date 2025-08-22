Укр Рус
22 августа, 17:53
Силы обороны имеют значительные успехи на многих участках фронта, – ЦПД

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Украинские силы достигают успехов в наступательных действиях на нескольких направлениях фронта, заставляя российские войска отступать.
  • Российские войска сталкиваются с высокими потерями и нехваткой резервов, в результате чего оставляют позиции на некоторых секторах линии соприкосновения.

Украинские военные продолжают активно давить на врага на ряде направлений. Противник отступает на некоторых участках фронта.

Российские солдаты иногда не способны оказать сопротивление ВСУ. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на заявление Андрея Коваленко.

Какая ситуация на фронте?

По данным Центра противодействия дезинформации, подразделения Сил обороны достигают успехов в локальных наступательных действиях, заставляя российские войска отступать на отдельных отрезках фронта.

В некоторых секторах линии соприкосновения враг вынужден оставлять свои позиции из-за высоких потерь и нехватки резервов.

