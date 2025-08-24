ЗСУ відкинули ворога біля Андріївки на Сумщині, – DeepState

Аналітики DeepState 23 серпня оновили мапу лінії фронту. За їхніми даними, Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки на Сумщині. Натомість ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі.

На Донеччині окупанти мали успіх поблизу Вільного Поля, а на Запоріжжі у районах Кам'янського та у Плавнях.Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Що відомо про Андріївку, де відкинули ворога Сили оборони?

Як повідомили аналітики, Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки. Це село, яке вже евакуювали. Найближчий великий населений пункт – Хотінь. Власне, Андріївка належить до Хотінської селищної громади Сумського району.

Розташовано воно на одному з витоків річки Синяк. На річці є велика гребля.

Де розташована Андріївка на Сумщині: дивіться карту Deepstate

Біля яких населених пунктів мали успіх окупанти?

За даними DeepState, ворог просунувся біля Вільного Поля. Це село належить до Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області.

Відстань до найближчого великого населеного пункту Велика Новосілка становить близько 18 кілометрів. За даними перепису 2001 року, населення Вільного Поля становило 402 особи.

Де розташоване Вільне Поле: дивіться карту Deepstate

Також окупанти мали успіх біля Кам'янського та у Плавнях Запорізької області. Обидва населені пункти розташовані поряд і належать до Василівської міської громади Василівського району.

Щодо Кам'янського, то його розташовано на березі річки Янчекрак, в місці впадання її в Каховське водосховище. Вище за течією Каховського водосховища якраз примикає село Плавні. Станом на 2001 рік, тут мешкали понад 2 тисячі осіб.

Де розташоване Кам'янське на Запоріжжі: дивіться карту Deepstate

Плавні ж набагато менші. Тут мешкали 329 осіб. Щоправда, село заснували ще в 1920 році. Крім вищевказаного Кам'янського, поблизу Плавнів вище за течією на відстані 1,5 кілометра розиашоване сусіднє Приморське.

Де розташовані Плавні на Запоріжжі: дивіться карту Deepstate

