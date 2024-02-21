Дали відсіч ворогу: ЗСУ потужно розбили бронегрупу окупантів біля Вугледара

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу на Вугледарському напрямку. Так, Сили оборони вкотре потужно розбили чисельну бронегрупу російських військ.

Повідомляється, що на Вугледарському напрямку українські військові розбили наступальну бронегрупу російських сил. Мовиться про територію села Шевченко.

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Сили оборони знищили бронегрупу росіян

Як розповіли у 58-й окремій мотопіхотній бригаді, нашим захисникам довелося кілька діб відбивати новий російський штурм на у Донецькій області.

Зазначається, що російське командування відправило на штурм українських позицій морську піхоту з танками, БМП-3, БМД-4 та бронетранспортерами МТ-ЛБ.

Однак українським військовим вдалося зупинити та розбити росіян біля села Шевченко, яке розташоване неподалік міста Вугледар.

Наші воїни показали характер, дали відсіч ворогу, гідно і чесно виконали свій обов’язок,

– мовиться у повідомленні бригади.

На жаль, під час бою українські сили зазнали втрат у бійцях, які відбивали атаку окупантів. Зокрема, українські військові також проводили контратаки, під час яких втратили бронемашину MaxxPro.

Вічна пам’ять тим, хто віддав життя у бою, але не здригнувся і не відступив. Продовжуємо боронити Україну,

– додали бійці.

Після бою українські оператори дронів зафіксували знищену техніку російської армії.

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На кадрах із безпілотника видно, що росіяни втратили щонайменше три танки Т-80БВ, два бронетранспортери МТ-ЛБ та три бронемашини БМП-3.

Один із танків Т-80БВ мав колійний мінний трал КМТ-6, яким мав прокладати шлях іншій бронетехніці через мінні поля.

Сили оборони потужно ліквідували ворога / Фото OSINT

Військові розповіли, що в цілому у бою знищили 3 танки, 5 БМП, 5 МТ-ЛБ та роти російських морських піхотинців.

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