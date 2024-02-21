Повідомляється, що на Вугледарському напрямку українські військові розбили наступальну бронегрупу російських сил. Мовиться про територію села Шевченко.
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Сили оборони знищили бронегрупу росіян
Як розповіли у 58-й окремій мотопіхотній бригаді, нашим захисникам довелося кілька діб відбивати новий російський штурм на у Донецькій області.
Зазначається, що російське командування відправило на штурм українських позицій морську піхоту з танками, БМП-3, БМД-4 та бронетранспортерами МТ-ЛБ.
Однак українським військовим вдалося зупинити та розбити росіян біля села Шевченко, яке розташоване неподалік міста Вугледар.
Наші воїни показали характер, дали відсіч ворогу, гідно і чесно виконали свій обов’язок,
– мовиться у повідомленні бригади.
На жаль, під час бою українські сили зазнали втрат у бійцях, які відбивали атаку окупантів. Зокрема, українські військові також проводили контратаки, під час яких втратили бронемашину MaxxPro.
Вічна пам’ять тим, хто віддав життя у бою, але не здригнувся і не відступив. Продовжуємо боронити Україну,
– додали бійці.
Після бою українські оператори дронів зафіксували знищену техніку російської армії.
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На кадрах із безпілотника видно, що росіяни втратили щонайменше три танки Т-80БВ, два бронетранспортери МТ-ЛБ та три бронемашини БМП-3.
Один із танків Т-80БВ мав колійний мінний трал КМТ-6, яким мав прокладати шлях іншій бронетехніці через мінні поля.
Сили оборони потужно ліквідували ворога / Фото OSINT
Військові розповіли, що в цілому у бою знищили 3 танки, 5 БМП, 5 МТ-ЛБ та роти російських морських піхотинців.
Одним ударом HIMARS знищено три роти росіян: коротко
- Водночас стало відомо, що Збройні Сили України, імовірно, завдали удару по полігоні на окупованій частині Донецької області, де в цей час вишикували російських солдатів.
- Попередньо, в момент удару на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.
- У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва.
- За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 60 окупантів.