Повідомляється, що на Вугледарському напрямку українські військові розбили наступальну бронегрупу російських сил. Мовиться про територію села Шевченко.

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Сили оборони знищили бронегрупу росіян

Як розповіли у 58-й окремій мотопіхотній бригаді, нашим захисникам довелося кілька діб відбивати новий російський штурм на у Донецькій області.

Зазначається, що російське командування відправило на штурм українських позицій морську піхоту з танками, БМП-3, БМД-4 та бронетранспортерами МТ-ЛБ.

Однак українським військовим вдалося зупинити та розбити росіян біля села Шевченко, яке розташоване неподалік міста Вугледар.

Наші воїни показали характер, дали відсіч ворогу, гідно і чесно виконали свій обов’язок,

– мовиться у повідомленні бригади.

На жаль, під час бою українські сили зазнали втрат у бійцях, які відбивали атаку окупантів. Зокрема, українські військові також проводили контратаки, під час яких втратили бронемашину MaxxPro.

Вічна пам’ять тим, хто віддав життя у бою, але не здригнувся і не відступив. Продовжуємо боронити Україну,

– додали бійці.

Після бою українські оператори дронів зафіксували знищену техніку російської армії.

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На кадрах із безпілотника видно, що росіяни втратили щонайменше три танки Т-80БВ, два бронетранспортери МТ-ЛБ та три бронемашини БМП-3.

Один із танків Т-80БВ мав колійний мінний трал КМТ-6, яким мав прокладати шлях іншій бронетехніці через мінні поля.

Сили оборони потужно ліквідували ворога / Фото OSINT

Військові розповіли, що в цілому у бою знищили 3 танки, 5 БМП, 5 МТ-ЛБ та роти російських морських піхотинців.

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