Сообщается, что на Угледарском направлении украинские военные разбили наступательную бронегруппу российских сил. Говорится о территории села Шевченко.
Смотрите также Враг собрал огромное количество войск возле Мариуполя: куда собирается двигаться
Силы обороны уничтожили бронегруппу россиян
Как рассказали в 58-й отдельной мотопехотной бригаде, нашим защитникам пришлось несколько суток отражать новый российский штурм в Донецкой области.
Отмечается, что российское командование отправило на штурм украинских позиций морскую пехоту с танками, БМП-3, БМД-4 и бронетранспортерами МТ-ЛБ.
Однако украинским военным удалось остановить и разбить россиян возле села Шевченко, которое расположено недалеко от города Угледар.
Наши воины показали характер, дали отпор врагу, достойно и честно выполнили свой долг,
– говорится в сообщении бригады.
К сожалению, во время боя украинские силы понесли потери в бойцах, которые отражали атаку оккупантов. В частности, украинские военные также проводили контратаки, во время которых потеряли бронемашину MaxxPro.
Вечная память тем, кто отдал жизнь в бою, но не дрогнул и не отступил. Продолжаем защищать Украину,
– добавили бойцы.
После боя украинские операторы дронов зафиксировали уничтоженную технику российской армии.
ВСУ ликвидировали бронегруппу оккупантов: смотрите видео
На кадрах с беспилотника видно, что россияне потеряли по меньшей мере три танка Т-80БВ, два бронетранспортера МТ-ЛБ и три бронемашины БМП-3.
Один из танков Т-80БВ имел путевой минный трал КМТ-6, которым должен был прокладывать путь другой бронетехнике через минные поля.
Силы обороны мощно ликвидировали врага / Фото OSINT
Военные рассказали, что в целом в бою уничтожили 3 танка, 5 БМП, 5 МТ-ЛБ и роты российских морских пехотинцев.
Одним ударом HIMARS уничтожено три роты россиян: коротко
- В то же время стало известно, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, нанесли удар по полигону на оккупированной части Донецкой области, где в это время выстроили российских солдат.
- Предварительно, в момент удара на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), постоянным местом дислокации которой является город Борзя Забайкальского края.
- В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ждали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.
- По предварительной информации, погибло не менее 60 оккупантов.