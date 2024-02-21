Сообщается, что на Угледарском направлении украинские военные разбили наступательную бронегруппу российских сил. Говорится о территории села Шевченко.

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Силы обороны уничтожили бронегруппу россиян

Как рассказали в 58-й отдельной мотопехотной бригаде, нашим защитникам пришлось несколько суток отражать новый российский штурм в Донецкой области.

Отмечается, что российское командование отправило на штурм украинских позиций морскую пехоту с танками, БМП-3, БМД-4 и бронетранспортерами МТ-ЛБ.

Однако украинским военным удалось остановить и разбить россиян возле села Шевченко, которое расположено недалеко от города Угледар.

Наши воины показали характер, дали отпор врагу, достойно и честно выполнили свой долг,

– говорится в сообщении бригады.

К сожалению, во время боя украинские силы понесли потери в бойцах, которые отражали атаку оккупантов. В частности, украинские военные также проводили контратаки, во время которых потеряли бронемашину MaxxPro.

Вечная память тем, кто отдал жизнь в бою, но не дрогнул и не отступил. Продолжаем защищать Украину,

– добавили бойцы.

После боя украинские операторы дронов зафиксировали уничтоженную технику российской армии.

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На кадрах с беспилотника видно, что россияне потеряли по меньшей мере три танка Т-80БВ, два бронетранспортера МТ-ЛБ и три бронемашины БМП-3.

Один из танков Т-80БВ имел путевой минный трал КМТ-6, которым должен был прокладывать путь другой бронетехнике через минные поля.

Силы обороны мощно ликвидировали врага / Фото OSINT

Военные рассказали, что в целом в бою уничтожили 3 танка, 5 БМП, 5 МТ-ЛБ и роты российских морских пехотинцев.

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