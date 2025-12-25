Операція тривала понад 100 днів: ЗСУ звільнили 5 сіл Дніпропетровщини
- Українські військові звільнили 5 сіл у Дніпропетровській області.
- Операція тривала понад 100 днів.
Українські військові змогли деокупувати 5 сіл у Дніпропетровській області. Йдеться про Орестопіль, Новоселівку, Соснівку, Хороше та Вороне.
Операція зі звільнення тривала понад 3 місяці. Про це повідомили у 225-му окремому штурмовому полку ЗСУ, пише 24 Канал.
Що відомо про звільнення земель Дніпропетровської області?
За інформацією 225 ОШП операція з деокупації населених пунктів, що проходила восени 2025 року, тривала понад сто днів і здійснювалася за підтримки підрозділів 20-го армійського корпусу.
Деокупація територій Дніпропетровщини: дивіться карту DeepState
Протягом усього цього періоду військовослужбовці 3-го штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку безперервно перебували на передових позиціях. Бійці вели активні наступальні дії.
Це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж більш ніж 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед,
– йдеться у повідомленні 225 ОШП.
Там також додали, що усі військові, залучені до операції, подані до нагородження державними відзнаками.
Нагадаємо, на початку грудня військовослужбовці 67-ї окремої механізованої бригади деокупували село Тихе на території Дніпропетровської області.
Яка ситуація на фронті?
Російські війська нарощують інтенсивність штурмових дій поблизу Мирнограда на Донеччині, намагаючись проломити оборону міста після провальних спроб наступу в районі Покровська. За словами військових, захоплення Мирнограда є для противника ключовим елементом подальшого просування на цьому напрямку.
23 грудня українські підрозділи вийшли із Сіверська. Водночас Сили оборони України й надалі тримають місто під контролем і завдають значних втрат окупантам, які перебувають під постійним вогневим впливом.
За оцінками Інституту вивчення війни, українські війська нещодавно досягли тактичного успіху на Покровському напрямку. Опубліковані 24 грудня геолокаційні відеоматеріали підтверджують просування ЗСУ в північно-західній частині Покровська.