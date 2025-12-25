Операція тривала понад 100 днів: ЗСУ звільнили 5 сіл Дніпропетровщини

Українські військові змогли деокупувати 5 сіл у Дніпропетровській області. Йдеться про Орестопіль, Новоселівку, Соснівку, Хороше та Вороне.

Операція зі звільнення тривала понад 3 місяці. Про це повідомили у 225-му окремому штурмовому полку ЗСУ, пише 24 Канал.

Що відомо про звільнення земель Дніпропетровської області?

За інформацією 225 ОШП операція з деокупації населених пунктів, що проходила восени 2025 року, тривала понад сто днів і здійснювалася за підтримки підрозділів 20-го армійського корпусу.

Деокупація територій Дніпропетровщини: дивіться карту DeepState

Протягом усього цього періоду військовослужбовці 3-го штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку безперервно перебували на передових позиціях. Бійці вели активні наступальні дії.

Це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж більш ніж 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед,

– йдеться у повідомленні 225 ОШП.

Там також додали, що усі військові, залучені до операції, подані до нагородження державними відзнаками.

Нагадаємо, на початку грудня військовослужбовці 67-ї окремої механізованої бригади деокупували село Тихе на території Дніпропетровської області.

Яка ситуація на фронті?