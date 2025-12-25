Укр Рус
25 декабря, 17:05
Силы обороны освободили 5 населенных пунктов на Днепропетровщине

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Украинские военные освободили 5 сел в Днепропетровской области.
  • Операция длилась более 100 дней.

Украинские военные смогли деоккупировать 5 сел в Днепропетровской области. Речь идет об Орестополе, Новоселовке, Сосновке, Хорошем и Вороном.

Операция по освобождению длилась более 3 месяцев. Об этом сообщили в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, пишет 24 Канал.

Что известно об освобождении земель Днепропетровской области?

По информации 225 ОШП операция по деоккупации населенных пунктов, проходившая осенью 2025 года, длилась более ста дней и осуществлялась при поддержке подразделений 20-го армейского корпуса.

Деоккупация территорий Днепропетровщины: смотрите карту DeepState

В течение всего этого периода военнослужащие 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка непрерывно находились на передовых позициях. Бойцы вели активные наступательные действия.

Это уникальный случай, когда подразделение в течение более чем 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед,
– говорится в сообщении 225 ОШП.

Там также добавили, что все военные, привлеченные к операции, представлены к награждению государственными наградами.

Напомним, в начале декабря военнослужащие 67-й отдельной механизированной бригады деоккупировали село Тихое на территории Днепропетровской области.

Какая ситуация на фронте?

  • Российские войска наращивают интенсивность штурмовых действий вблизи Мирнограда Донецкой области, пытаясь проломить оборону города после провальных попыток наступления в районе Покровска. По словам военных, захват Мирнограда является для противника ключевым элементом дальнейшего продвижения на этом направлении.

  • 23 декабря украинские подразделения вышли из Северска. В то же время Силы обороны Украины и в дальнейшем держат город под контролем и наносят значительные потери оккупантам, которые находятся под постоянным огневым воздействием.

  • По оценкам Института изучения войны, украинские войска недавно достигли тактического успеха на Покровском направлении. Опубликованные 24 декабря геолокационные видеоматериалы подтверждают продвижение ВСУ в северо-западной части Покровска.