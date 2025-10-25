ЗСУ звільнили Сухецьке на Донеччині

25 жовтня стало відомо, що ЗСУ звільнили село Сухецьке на Донеччині. Під час штурмових дій українські воїни вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб.

Ворог зазнав втрат. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Що відомо про звільнення Сухецького?

Над операцією звільнення села Сухецьке під Покровськом працювали підрозділи 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ.

Більшість окупантів ліквідовано. Взято полонених,

– пише Генштаб.

Як уточили у 82 бригаді, у результаті вдалих штурмових дій вдалося знищити 44 окупанти, 8 – було поранено, а ще 9 – взято в полон.

На опублікованому відео видно, як українські воїни встановлюють прапор України та бригади на одному з будинків села.

ЗСУ звільнили Сухецьке: дивіться відео