Лукашенко дає Росії все, крім останнього наказу: чи зможе Путін втягнути Білорусь у війну

Сьогодні, 19 грудня, російський диктатор Владімір Путін має приїхати до Мінська, аби зустрітися зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком. Ймовірно, головна мета його візиту – добитися згоди на безпосередню участь білоруських військових у війні проти України.

Про це 24 каналу розказав політолог Ігор Рейтерович. Він пояснив, що це Путін може зробити у двох форматах. Перший – Лукашенко прямо віддає наказ про вступ білоруської армії у війну як головнокомандувач Білорусі.

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Чому Лукашенко ухиляється від прохання Путіна

Другий варіант, який з'явився під час підготовки до приїзду Путіна – створення "об'єднаного командування" російськими і білоруськими військами. У цьому випадку командування, звичайно, буде за росіянами, і вони зможуть, оминаючи Лукашенка, віддати наказ про вторгнення в Україну і використання білоруських військових.

Для Путіна ось ці 30 – 40 тисяч "гарматного м'яса" дуже важливі. Він розуміє, що за допомогою них він не зможе серйозно змінити ситуацію на Півночі України або взяти Київ, але йому це й не потрібно. Йому це треба просто як відволікаючого маневру,

– зауважив Рейтерович.

Він додав, що історія з самим Лукашенком дуже проста – щойно він віддасть відповідний наказ про участь білоруських військових у війні в Україні, його приберуть самі ж росіяни. Адже після цього він вже не буде їм потрібний. Тоді замість Лукашенка можна буде поставити будь-кого, наприклад, з його оточення, хто буде мати не лише російський паспорт, але й всі необхідні зв'язки з ФСБ, розвідкою чи іншими структурами Росії.

Самопроголошений білоруський президент і сам це розуміє, тому і дає Путіну все, що він просить, крім цього останнього і вирішального наказу. Лукашенко віддає Росії снаряди, техніку, гармати, надає їй свою територію для перебування військ, вильотів літаків, обстрілів України тощо. Але наказу про ведення військ досі немає, бо це – питання його виживання і перебування при владі.

"Я все-таки сподіваюся що це його звірине бажання втриматися при владі, залишитися і вижити буде все ж таки домінувати під час цієї зустрічі, і він знову зможе якийсь період петляти, і цього конкретного наказу не давати", – каже Рейтерович.

Він зауважив, що Лукашенкові вдавалося робити це 10 місяців. Що важливіше – він втримався навіть у перші 2 – 3 місяці повномасштабної війни, коли росіян на території України було більше, і був сприятливіший момент для вступу білоруських військ. Зараз же ситуація на полі бої кардинально змінилася, до того ж Лукашенкові точно доповідають про ситуацію на кордоні і те, як Україна готується зустрічати можливих гостей з Білорусі.

Рейтерович пояснив, навіщо Путін їде у Білорусь: дивіться відео

Як Лукашенко намагається уникнути участі у війні

Чудову можливість "петляти" далі Лукашенкові підкинула і російська пропаганда, почавши істерику щодо того, що Росія воює не з Україною, а з НАТО. Він вхопився за тезу і почав говорити, що він не просто так не віддає наказ про участь білоруських військ у війні, а прикриває Росію з Заходу, і якби не його армія, то натівці вже стояли б під Смоленськом.

До речі, безпосередньо на кількох російських каналах повідомили, що Лукашенко начебто сказав, що тяжко захворів на грип, а тому не зможе зустріти Путіна. Однак у Росії відповіли, що знають, що він здоровий, а тому Путін таки прилетить до Мінська.

"Це насправді виглядає як певний ультиматум, тому що вони публічно закинули з боку Росії, що буде ця зустріч, і поставили Лукашенка в становище, у якому йому складно від цього візиту відмовитись", – вважає Рейтерович.

Смерть Макея – натяк для Лукашенка

Політолог зауважив, що смерть міністра закордонних справ Макея була натяком для білоруського диктатора. Він його зрозумів, але, ймовірно, дещо не так, як цього хотіли у Росії.

Росіяни думали, що Лукашенко повністю злякається і виконає все, що каже Росія. Але після смерті Макея він продовжив свої заяви у тому контексті, який був і до нього. Тож він, ймовірно, вирішив, що щойно погодиться на участь у війні, то втратить свою цінність. Саме тому Лукашенко продовжує усіляко намагатися відбитися від "дружніх обіймів" Росії.

Припустимо, його підпис стоїть під якимось указом, війна почалася, Білорусь вступила в війну і через кілька днів, можливо, тижнів його можна прибирати. А особливо тоді, коли стане очевидно, що вся білоруська армія, яка у цьому випадку вторгнеться в Україну, буде похована в лісах на кордоні, і дуже далеко углиб нашої країни не зайде.

Ось цей останній момент особистісного виживання поки що дає йому можливість не вступати фінально у війну проти України і "петляти" далі. Будемо сподіватися, що він цього не зробить,

– наголосив Рейтерович.

Він додав, що у цій ситуації є ще один цікавий момент – хоч у Європі було і дуже багато розмов щодо того, що проти Білорусі треба запроваджувати такі самі санкції як проти Росії, у новому пакеті про білорусів немає жодного слова. Тобто навіть ЄС натякнув Лукашенкові, що якщо він принаймні не вступатиме у війну, то такого великого тиску, як на Росію, не буде. Таким чином йому залишили шпаринку для того, щоб він не зробив останній крок.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю