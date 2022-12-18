Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, очільник Кремля не втрачає надії, що йому вдасться дотиснути самопроголошеного президента Білорусі щодо участі у війні.

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Який аргумент Путін готує для Лукашенка

Російський диктатор може використати свій візит у Білорусь, аби досягнути своєї мети. Причому цього разу Путін, ймовірно, сподівається на послаблення опору з боку Лукашенка.

Вирішальний фактор, завдяки якому Путін сподівається зламати Лукашенка, – це вбивство глави білоруського МЗС Владіміра Макея. Саме Макей забезпечував багатовекторність Лукашенка та дозволяв йому маневрувати між Росією та Європою,

– зазначив Яковенко.

Російський журналіст вважає, що міністра закордонних справ Білорусі ліквідували спеціально для того, аби перетворити Лукашенка на повного заручника Путіна. Яковенко додав, що очільник Кремля тепер розраховує на те, що білоруському диктатору не буде куди подітися.

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На що розраховує Владімір Путін

За словами журналіста, Владімір Путін будує плани про залучення білоруських військових до бойових дій в Україні.

Можливо, 15-тисячне угруповання білоруських військ може бути направлене на український фронт,

– сказав Яковенко.

Він додав, що намагання російського диктатора не обов'язково матимуть успіх.

"Глава Кремля спробує це зробити (змусити Лукашенка до участі у війні – 24 канал). Однак сподівання Путіна навряд чи справдяться", – зазначив Яковенко.

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