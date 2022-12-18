Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, глава Кремля не теряет надежды, что ему удастся дожать самопровозглашенного президента Беларуси по поводу участия в войне.

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Какой аргумент Путин готовит для Лукашенко

Российский диктатор может использовать свой визит в Беларусь, чтобы достичь своей цели. Причем, на этот раз Путин, вероятно, надеется на ослабление сопротивления со стороны Лукашенко.

Решающий фактор, благодаря которому Путин надеется сломать Лукашенко – это убийство главы белорусского МИД Владимира Макея. Именно Макей обеспечивал многовекторность Лукашенко и позволял ему маневрировать между Россией и Европой,

– отметил Яковенко.

Российский журналист считает, что министра иностранных дел Беларуси ликвидировали специально для того, чтобы превратить Лукашенко в полного заложника Путина. Яковенко добавил, что глава Кремля теперь рассчитывает на то, что белорусскому диктатору будет некуда деваться.

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На что рассчитывает Владимир Путин

По словам журналиста, Владимир Путин строит планы по привлечению белорусских военных к боевым действиям в Украине.

Возможно, 15-тысячная группировка белорусских войск может быть направлена на украинский фронт,

– сказал Яковенко.

Он добавил, что попытки российского диктатора не обязательно будут иметь успех.

"Глава Кремля попытается это сделать (вынудить Лукашенко к участию в войне – 24 канал). Однако надежды Путина вряд ли оправдаются ", – отметил Яковенко.

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