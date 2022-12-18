Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, глава Кремля не теряет надежды, что ему удастся дожать самопровозглашенного президента Беларуси по поводу участия в войне.
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Какой аргумент Путин готовит для Лукашенко
Российский диктатор может использовать свой визит в Беларусь, чтобы достичь своей цели. Причем, на этот раз Путин, вероятно, надеется на ослабление сопротивления со стороны Лукашенко.
Решающий фактор, благодаря которому Путин надеется сломать Лукашенко – это убийство главы белорусского МИД Владимира Макея. Именно Макей обеспечивал многовекторность Лукашенко и позволял ему маневрировать между Россией и Европой,
– отметил Яковенко.
Российский журналист считает, что министра иностранных дел Беларуси ликвидировали специально для того, чтобы превратить Лукашенко в полного заложника Путина. Яковенко добавил, что глава Кремля теперь рассчитывает на то, что белорусскому диктатору будет некуда деваться.
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На что рассчитывает Владимир Путин
По словам журналиста, Владимир Путин строит планы по привлечению белорусских военных к боевым действиям в Украине.
Возможно, 15-тысячная группировка белорусских войск может быть направлена на украинский фронт,
– сказал Яковенко.
Он добавил, что попытки российского диктатора не обязательно будут иметь успех.
"Глава Кремля попытается это сделать (вынудить Лукашенко к участию в войне – 24 канал). Однако надежды Путина вряд ли оправдаются ", – отметил Яковенко.
Смерть Владимира Макея: что известно
- Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 64 лет. Информация о его смерти была опубликована 26 ноября.
- Министр иностранных дел Беларуси был самым лояльным чиновником Лукашенко, его функцией была коммуникация с Западом. Более того, он поддерживал отношения белорусского диктатора с Китаем.
- Сразу после смерти Макея возникли предположения о том, что это может быть предупреждение для самого Лукашенко. После инцидента с главой МИД самопровозглашенный президент Беларуси начал серьезно волноваться за свою жизнь. Он внезапно сменил повара, прислугу и охрану.