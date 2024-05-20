Китай не такий прихильний до Росії: що показала зустріч Путіна з Сі Цзіньпіном

Владімір Путін відвідав Китай. Ймовірно, основною темою зустрічі російського диктатора та Сі Цзіньпіна були розмови про те, яким буде співробітництво Китаю та Росії у нових реаліях.

Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що спочатку до КНР приїздив держсекретар США Ентоні Блінкен. Згодом глава Китаю поїхав до Європи, і лише після Путін відвідав КНР.

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"Чому в нових реаліях – адже і Блінкен під час візиту в Пекін, і власне Сі Цзіньпін під час візиту в Париж, де зустрівся серед іншого з Урсулою фон дер Ляєн, отримав певну інформацію, що колеги з США і в Європейському Союзі знають про відносини з Росією", – сказав Ус.

Цілком можливо, що главі КНР чітко сказали про те, що знають про співробітництво Китаю з росіянами, хоч і непряме. Зокрема, щодо постачання товарів подвійного призначення. Тому можливо, що так Сі Цзіньпін сказав, що вони цього не робитимуть. Також очільник КНР міг робити інші обіцянки, що відносини з Росією підкоригують.

"Лише слова"

Президент Франції Еммануель Макрон привітав зобов'язання Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Росії. Йдеться і про передачу будь-якої допомоги для росіян.

Щорічно Китай експортує товари до ЄС на суму 502 мільярди доларів, а до США – 501. Натомість від Росії КНР отримує трохи понад 100 мільярдів доларів. Це аргумент для Китаю – чи дійсно він хоче зберігати відносини з росіянами, чи варто їх переглянути.

Коли Путін був оголошений у розшук Гаазьким судом, Сі Цзіньпін приїхав до Москви. Після зустрічі Сі Цзіньпіна з Блінкеном та Макроном, Путін приїхав до Сі Цзіньпіна. Таке враження, що після певної важливої події у них відбувається діалог, під час якого Китай, найімовірніше, пояснює Росії – якими будуть їхні відносини на найближчий період,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Ставлення Китаю до Росії не таке й тепле. Нині жартують про те, як звати ту людину, яка зустрічала російського диктатора з трапа літака. Адже ніхто не міг одразу знайти її ім'я. Ус переконаний, що це також певний сигнал ставлення КНР до країни-агресорки. Мовляв, воно не таке вже й тепле.

"Тут же треба згадати вислів річної давнини посла Китаю в Європейському Союзі, де він сказав: "Заява про велику дружбу Росії та Китаю – це слова, не більше", – додав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Візит диктатора до КНР