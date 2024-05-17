У Росії зараз складна ситуація, бо Китай є для неї головним політичним партнером. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що натомість для Пекіну Москва – це лише четвертий або п'ятий торговельний союзник.

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Яку помилку зробив Путін

З одного боку очільника Кремля зустрічали дуже красиво, почесно, з прапорами та вартою, адже це був державний візит. Але насправді всі розуміли, що приїхав маленький лідер бідної країни. Очільник Кремля також усвідомлює, що повністю залежить від Китаю, бо саме через цю країну заробляються головні бюджетні кошти, йде "сірий" імпорт.

Путін зробив небезпечну помилку, озвучивши фразу, що китайці та росіяни брати навічно. Колись це був лозунг засновника Китайської комуністичної партії Мао Цзедуна та очільника СРСР Йосипа Сталіна. Він призвів до того, що між Китаєм і Радянським Союзом ледь не виникла війна,

– пригадав Сергій Жирнов.

Він зауважив, що зараз співпраця між сторонами ведеться у китайській або російській валюті. Путін радіє з цього приводу й переконує, що розрахунок юанями та рублями нібито дозволяє Росії не залежати від третіх країн.

Але для усіх зрозуміло, що вихвалятися тим, що у тебе немає валюти, яку визнають 200 країн світу – взагалі нерозумно. Адже юані та рублі можуть прийняти тільки китайці.

Китаю вигідна довга війна в Україні

Коли Росія продає свої товари у Китай, то створює бартер для обміну на китайські товари. З економічного погляду це погана ситуація, бо так країна-агресорка потрапила у залежність. Натомість китайська економіка не залежить від Росії.

Сі Цзіньпіну вигідно отримувати товари за значно нижчими цінами, але він розуміє, що навіть газ у більшій кількості йому надає Австралія. Тому китайці не збираються заради Росії сваритися з усім світом, від якого ще й залежать економічно.

Це складна геополітична гра, в якій Китай використовує Росію. Китайцям вигідно, що росіяни застрягли у довгій війні, адже чим довше вона триває, тим слабшою і більш залежною стає Росія,

– підкреслив ексспівробітник КДБ.

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