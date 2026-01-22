Так домовились: чому не було публічних заяв після зустрічі українців й американців у Маямі

Українська делегація на чолі з Кирилом Будановим прибула до Маямі 17 січня 2026 року, аби зустрітись із представниками Дональда Трампа. Темою розмови, ймовірно, були гарантії безпеки для України та завершення війни. Однак після зустрічі сторони не зробили заяв щодо цього.

Ексочільник МЗС України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що це може бути пов'язано із тим, що українці та американці так домовились, адже ця зустріч могла не призвести до жодних результатів. Публічних заяв не було, аби не збурювати негативні настрої.

Дивіться також Україна та США хочуть запропонувати Росії енергетичне перемир'я, – FT

На якому етапі процес переговорів?

На думку Володимира Огризка, поки малоймовірно, що Україна підпише якийсь договір із США щодо митного процесу.

Мій досвід підказує, що так просто ми нічого не отримуємо. Що нам пропонують? Якісь уявні 800 мільярдів доларів без того, щоб потенційні інвестори сказали: "Там все тихо, я можу туди вкласти у свій мільйон". А де ж ці гарантії безпеки? Якщо Трамп говорить, що це буде останнім з того, що США підпишуться з Україною,

– сказав він.

Ексочільник МЗС України вважає, що розмови про відбудову нашої держави "висітимуть у повітрі" доти, поки не розв'язане питання про припинення вогню. Якщо Росія і далі кожного дня атакуватиме нашу державу, то повернення до мирного життя неможливе.

Щоб відбудова української території мала якісь результати, наша держава має отримати реальні гарантії безпеки. Поки цього не станеться, то розмови про мирний процес, ймовірно, не матимуть ніяких наслідків.

Попри все, Україні важливо і далі виснажувати Росією та бути готовою до протистояння з окупаційною армією.

Мирні переговори: останні новини