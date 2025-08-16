Українські оборонці стежать за подіями, які розгортаються довкола нашої держави й обговорювали напередодні зустрічі Трампа і Путіна, чим може закінчитися їхня розмова. Нічого суттєвого в ЗСУ не очікували від неї.

Про це в етері 24 Каналу зазначив офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький, пояснивши, що факт того, що міжнародний воєнний злочинець в особі Путіна прибуває в найбільш демократичну країну – США, де його зустрічають як рівного лідера – неприємний.

Вірити Путіну не можна: на Алясці пройшли мітинги

Підполковник наголосив, що в США окрім президента та його адміністрації є суспільство, політики, діячі культури, які, за його переконанням, будуть реагувати на цю зустріч з російським диктатором належним чином.

"Сподіваюсь, що Трамп буде вимушений почути голос своїх співвітчизників і українців, щоб все ж таки зробити все, аби війна закінчилась на умовах України, а не на тому, на чому наполягає Путін. Однозначно, що все, що говорить Путін – брехня, як і все те, що він підписує. Вірити йому ніколи не треба", – озвучив Цеховський.

В Анкориджі, де пройшла зустріч Трампа і Путіна, напередодні зібралися мітингувальники, серед яких були американці та українці. Вони висловили підтримку Україні та виступили проти візиту Путіна на Аляску.

Люди називали його воєнним злочинцем, тримали в руках українські прапори, плакати й банери. На одному з них було написано: "Загарбники не мають права голосу". А 15 серпня, у день його прильоту, пройшла інша акція, на яку американські мітингувальники вийшли вже з прапорами США.

Нагадаємо, що Трамп зустрівся з Путіним 15 серпня, американський президент зустрічав очільника Кремля з посмішкою (хоча той запізнився), для гостя підготували червону доріжку, з аеропорту на переговори вони поїхали в одній автівці. Розмова між ними проходила не віч-на-віч, як планувалося, а у форматі "три на три". Головні заяви, які прозвучали з вуст Трампа і Путіна після зустрічі – читайте в матеріалі.