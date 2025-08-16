Украинские военные следят за событиями, которые разворачиваются вокруг нашего государства и обсуждали накануне встречи Трампа и Путина, чем может закончиться их разговор. Ничего существенного в ВСУ не ожидали от него.

Об этом в эфире 24 Канала отметил офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий, объяснив, что факт того, что международный военный преступник в лице Путина прибывает в наиболее демократическую страну – США, где его встречают как равного лидера – неприятен.

Верить Путину нельзя: на Аляске прошли митинги

Подполковник отметил, что в США кроме президента и его администрации есть общество, политики, деятели культуры, которые, по его убеждению, будут реагировать на эту встречу с российским диктатором должным образом.

"Надеюсь, что Трамп будет вынужден услышать голос своих соотечественников и украинцев, чтобы все-таки сделать все, дабы война закончилась на условиях Украины, а не на том, на чем настаивает Путин. Однозначно, что все, что говорит Путин – ложь, как и все то, что он подписывает. Верить ему никогда не надо", – озвучил Цеховский.

В Анкоридже, где прошла встреча Трампа и Путина, накануне собрались митингующие, среди которых были американцы и украинцы. Они выразили поддержку Украине и выступили против визита Путина на Аляску.

Люди называли его военным преступником, держали в руках украинские флаги, плакаты и баннеры. На одном из них было написано: "Захватчики не имеют права голоса". А 15 августа, в день его прилета, прошла другая акция, на которую американские митингующие вышли уже с флагами США.

Напомним, что Трамп встретился с Путиным 15 августа, американский президент встречал главу Кремля с улыбкой (хотя тот опоздал), для гостя подготовили красную дорожку, из аэропорта на переговоры они поехали в одной машине. Разговор между ними проходил не с глазу на глаз, как планировалось, а в формате "три на три". Главные заявления, которые прозвучали из уст Трампа и Путина после встречи – читайте в материале.