Президент США Дональд Трампа та російський лідер Владімір Путін проводять зустріч в Анкориджі. Білий дім опублікував протокольне фото.

Обоє лідерів виглядають радісними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім у X.

Яке фото Трампа та Путіна опіблікував Білий дім?

15 серпня президент США Дональд Трамп зустрічається з російським диктатором Владіміром Путіним в Анкориджі. Темою переговорів стане війна в Україні та перспективи її закінчення.

На зустріч Трамп та Путін поїхали в одному авто. Переговори почалися негайно без попереднього спілкування з пресою.



Протокольне фото Трампа та Путіна / Білий дім



Друге протокольне фото Трампа та Путіна / Білий дім

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп має намір під час переговорів досягти домовленості про перемир'я, проте для укладення ширшої мирної угоди знадобиться додатковий час.

Президент США повідомив, що після переговорів Володимир Зеленський буде першою людиною, якій він зателефонує.