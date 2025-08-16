Із широкими усмішками: Білий дім опублікував протокольне фото Трампа та Путіна
- Президент США Дональд Трамп та російський лідер Владімір Путін зустрілися в Анкориджі для обговорення війни в Україні та можливостей її закінчення.
- Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Трамп прагне досягти домовленості про перемир'я, але для ширшої мирної угоди потрібно більше часу.
- Після переговорів Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.
Президент США Дональд Трампа та російський лідер Владімір Путін проводять зустріч в Анкориджі. Білий дім опублікував протокольне фото.
Обоє лідерів виглядають радісними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім у X.
Дивіться також Перед зустріччю Путіна та Трампа відбувся "батл" президентських літаків
Яке фото Трампа та Путіна опіблікував Білий дім?
15 серпня президент США Дональд Трамп зустрічається з російським диктатором Владіміром Путіним в Анкориджі. Темою переговорів стане війна в Україні та перспективи її закінчення.
На зустріч Трамп та Путін поїхали в одному авто. Переговори почалися негайно без попереднього спілкування з пресою.
Протокольне фото Трампа та Путіна / Білий дім
Друге протокольне фото Трампа та Путіна / Білий дім
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп має намір під час переговорів досягти домовленості про перемир'я, проте для укладення ширшої мирної угоди знадобиться додатковий час.
Президент США повідомив, що після переговорів Володимир Зеленський буде першою людиною, якій він зателефонує.