Президент США Дональд Трампа и российский лидер Владимир Путин проводят встречу в Анкоридже. Белый дом опубликовал протокольное фото.

Оба лидера выглядят радостными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом в X.

Смотрите также Перед встречей Путина и Трампа состоялся "батл" президентских самолетов

Какое фото Трампа и Путина опубликовал Белый дом?

15 августа президент США Дональд Трамп встречается с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже. Темой переговоров станет война в Украине и перспективы ее окончания.

На встречу Трамп и Путин поехали в одном авто. Переговоры начались немедленно без предварительного общения с прессой.



Протокольное фото Трампа и Путина / Белый дом



Второе протокольное фото Трампа и Путина / Белый дом

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.

Президент США сообщил, что после переговоров Владимир Зеленский будет первым человеком, которому он позвонит.