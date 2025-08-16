С широкими улыбками: Белый дом опубликовал протокольное фото Трампа и Путина
- Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретились в Анкоридже для обсуждения войны в Украине и возможностей ее окончания.
- Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Трамп стремится достичь договоренности о перемирии, но для более широкого мирного соглашения нужно больше времени.
- После переговоров Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Президент США Дональд Трампа и российский лидер Владимир Путин проводят встречу в Анкоридже. Белый дом опубликовал протокольное фото.
Оба лидера выглядят радостными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом в X.
Смотрите также Перед встречей Путина и Трампа состоялся "батл" президентских самолетов
Какое фото Трампа и Путина опубликовал Белый дом?
15 августа президент США Дональд Трамп встречается с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже. Темой переговоров станет война в Украине и перспективы ее окончания.
На встречу Трамп и Путин поехали в одном авто. Переговоры начались немедленно без предварительного общения с прессой.
Протокольное фото Трампа и Путина / Белый дом
Второе протокольное фото Трампа и Путина / Белый дом
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.
Президент США сообщил, что после переговоров Владимир Зеленский будет первым человеком, которому он позвонит.