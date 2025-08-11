Американський лідер планує зустрітися з очільником Кремля 15 серпня на Алясці. Раніше у Москві провів розмову з Путіним спецпосланець Трампа – Стів Віткофф. Одночасно з цим на фронті фіксується переміщення російських військ.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в етері 24 Каналу наголосив на тому, що саме під час діалогу Путіна і Віткоффа Росія перекинула через Маріуполь на Покровський напрямок значне підкріплення з кримських підрозділів, де є досвідчені військові.

Що росіяни спрямовують на фронт для підсилення?

Як тільки почалися розмови про зустріч Трампа з Путіним на Алясці, через окупований Маріуполь протягом майже всієї ночі направлялось підкріплення та колони з військовою технікою на Запорізький напрямок. Зі слів Андрющенка, таке значне переміщення сил та засобів за липень і серпень у бік Запорізької області фіксується вперше.

Ворог направляв на поле бою танки (10 – 15), БТР, гармати, вантажівки. Це лише та частина техніки й засобів, яку вдалося зафіксувати. Зі слів Андрющенка, поїхало через Маріуполь значно більше.

Як це все вкладається в перемовини на Алясці? План Путіна дуже простий: сварка Трампа і Зеленського, посилений тиск не тільки на Донецьку, а й Запорізьку або Херсонську області. Це буде йому абсолютно безкарно сходити з рук,

– вважає Андрющенко.

Керівник "Центру вивчення окупації" нагадав про солдатів з Північної Кореї, які можуть опинитися на фронті у серпні та підсилити російську армію. З його слів, Путін у перспективі може всіх переграти, може бути зниження тиску на фронті, натомість – посилення терору мирного населення.

Зазначимо, що Інститут вивчення війни дійшов висновку, що російський диктатор хоче скористатися перемовинами з Трампом на Алясці, аби посварити США і ЄС, а зовсім не для мирного врегулювання війни. Що на це вказує – читайте в матеріалі.