У Кремлі розпочалася зустріч Віткоффа й Кушнера з Путіним

Ввечері 22 січня літак зі спеціальним представником президента США Стівеном Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером на борту приземлився в московському аеропорту Внуково. Американці вирушили на зустріч з Володимиром Путіним.

Про прибуття переговорників зі США до Росії пишуть російські ЗМІ.

Що відомо про візит Віткоффа та Кушнера до Росії?

Борт з представниками Трампа прибув до Москви для запланованих переговорів з російською стороною.

Відразу після посадки кортеж американських представників вирушив із Внуково-2 у напрямку Кремля.

Основною темою переговорів буде пошук шляхів врегулювання конфлікту в Україні, обговорення поточних пропозицій щодо миру та, ймовірно, пов'язаних питань, таких як гарантії безпеки, використання заморожених активів та інші аспекти деескалації.

Згодом стало відомо, що кортеж американців уже прибув до Кремля. Як повідомляло видання FT, перемовники зі США мають запропонувати російському президенту провести тристоронню зустріч в Абу-Дабі 23 – 24 січня.

Що відомо про перемовини?

Зустріч американської переговорної групи з президентом Росії розпочалася пізно ввечері 22 січня. З російського боку в переговорах бере учать помічник Путіна Юрій Ушаков, а також

Кирило Дмитрієв – спецпредставник президента Росії з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами, одночасно генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій.

Американську сторону разом зі Стівом Віткоффом та підприємцем й інвестором Джаредом Кушнером уперше представляє Джош Грюнбаум – комісар Федеральної служби з питань закупівель при Управлінні загальних служб США.

Цікаво! Це вже сьомий візит Віткоффа до Росії за останній період.

Зазначимо, що напередодні Стів Віткофф заявив, що Путін нібито хоче підписати мирну угоду.

Що цьому передувало?